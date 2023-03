Video: no le gustaba ir al gimnasio y se tatuó los abdominales

Marcar los abdominales no suele ser fácil, menos si no se realiza una dieta adecuada y no se ejercitan. Sin embargo, un hombre encontró la forma de tener abdominales definidos sin siquiera realizar el mínimo esfuerzo.

Un artista de Manchester, en el Reino Unido, tatuó a un cliente que le pidió le haga los músculos abdominales buscando que fuera un dibujo hiperrealista.

“Ha sido una de las peticiones más inusuales que me han hecho”, dijo Dean Gunther, el tatuador encargado del procedimiento a la agencia de noticias Caters. “Él siempre quiso tener un six pack (como se conoce a los seis músculos abdominales), pero no le gusta mucho ir al gimnasio o hacer una dieta”, agregó.

Realizar el trabajo que cubre por completo el abdomen de su cliente le llevó dos días y requirió una cuidadosa planificación para colocarlos de forma armónica.

La publicación recibió cientos de comentarios. “Definición de trabajo inteligente”, “Debería tatuarse la cara de Brad Pitt en su rostro”, “Imagina que llegas a casa con alguien y se quita la camiseta y lleva eso”, fueron algunas de las reacciones.

En el post también se expresó Gerren Liles, un conocido entrenador personal de Nueva York. ”Lo he estado haciendo mal todo este tiempo”, dijo.

Otros usuarios se preguntaban: “Si hace ejercicio y consigue abdominales, no tendrá un ‘6 pack’, tendrá un ‘12 pack’, ¿no?”. “Cuando entrene y realmente tenga abdominales, sus abdominales tendrán abdominales”, escribió otro.

El video que compartió @dean.gunther en su cuenta de Instagram, tiene más de 200 mil ‘me gusta’ en y más de 9 mil comentarios, lo cual es muchísimo teniendo en cuneta que tiene 58 mil seguidores.