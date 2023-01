Cinthia Fernández contó la razón por la que Francesca no quiere estar con su papá Matías Defederico

Primero, Cinthia Fernández protagonizó un gran enojo por el vivo que hizo Matías Defederico con sus hijas. Ahora, volvió a disparar contra el padre de sus tres pequeñas y reveló un indignante episodio, según Pronto.

Ahora, en comunicación con sus seguidores en su cuenta de Instagram, algo que suele hacer usualmente la panelista, les abrió las “puertas” para que le preguntaran sobre los temas que quisiesen.

Cinthia Fernández junto a su hija, Francesca

“¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla, ni llevarla a su casa”, indagó uno de sus admiradores de Instagram. Sin pelos en la lengua y sin esquivar para nada la pregunta, la madre de las mellizas Charis y Bella, y Francesca que nació 13 meses después que sus hermanas, respondió sin filtro.

Cinthia Fernández habló sobre Matías Defederico.

“Él miente siempre, no importa cuando leas esto”, comenzó diciendo Cinthia Fernández. Luego, confesó: “La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano”.

Cinthia Fernández con sus hijas

Por otro lado, la modelo continuó con el estremecedor relato: “Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM. con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital”.

Para finalizar, concluyó: “Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él”. Hay que destacar que la niña es la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico, y que solamente tiene ocho años.

Cinthia Fernández se descargó contra Christian Sancho por la carta documento que le envió el actor

Cinthia Fernández recibió una carta documento de Christian Sancho debido al cruce que tuvieron en Nosotros a la mañana (eltrece) cuando la morocha le consultó si estaba al día con la cuota alimentaria de su hijo.

“Si no adeudaba, tenía la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso se puso?”, expresó la panelista, según TN.

Christian Sancho mandó carta documento a Cinthia Fernández

“No sabía que siendo panelista no podía preguntar, consulté con una fuente directa que es su exmujer”, aclaró la panelista explicando que corroboró el dato con Vanesa Schual. “El señor se ofendió”, agregó después como parte de su descargo.