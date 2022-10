Charlotte Caniggia reveló en qué gastaría el dinero si resultara ganadora de El Hotel de los Famosos 2

Charlotte Caniggia dialogó con el programa Mañanísima con respecto a qué haría con el premio en caso de ganar El Hotel de los Famosos 2.

Así, ante la pregunta: “¿Qué harías en el caso de ganar?”, la hija de Mariana Nannis, respondió: “Me voy de viaje, olvidate, a países que no conozco, China o lugares raros”, según Ciudad Magazine.

“¿Sentís presión por Alex que ganó?”, siguió consultando el cronista, a lo que Charlotte contestó: “No, pero ganó él y es como que todos esperan que yo sea como ‘el emperador’ cosa que dudo”.

Charlotte Caniggia habló sobre sus inquietudes para entrar a El Hotel de los Famosos 2

Por otra parte, Charlotte Caniggia se sinceró sobre las inquietudes que tuvo para aceptar entrar a El Hotel de los Famosos 2 y también contó sus habilidades a la hora de convivir.

Charlotte Caniggia

La hija de Claudio Paul destacó: “Lo pensé un poquito porque no me gusta mucho convivir con gente, hablé con Alex, me dio muchos consejos”.

Respecto a los juegos y la convivencia con otras personas comentó: “Me gusta correr, me gusta el deporte, también limpiar, así que en eso iré bien; no me gusta cocinar”.

Charlotte Caniggia ante la posibilidad de ser tía

Mientras se prepara para el ingreso a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia habló sobre su hermano Alex y los rumores de un embarazo.

Alex Caniggia está en el foco de muchas noticias desde su paso ganador por ese mismo reality transmitido por El Trece. En su vivencia en la mansión, el polémico personaje conoció a Melody Luz y comenzó una alegre relación de amor.

Charlotte Caniggia opinó su hermano Alex y la posibilidad de ser tía

En esta ocasión, Charlotte fue invitada al programa Socios del Espectáculo y compartió panel con algunas personas con las que vivirá sus días en el hotel. Estuvieron presentes Rocio Marengo y Marian Farjat, entre otras.

Toda la entrevista ocurrió en total tranquilidad hasta que Farjat le consultó algo particular sobre su hermano y la sorprendió. “Eso es mentira, ya lo escuché, no. Una estupidez”, aseguró tajante sobre la consulta de si la casa de Alex “era tomada”.

Entre otros temas, le consultaron sobre la relación que mantiene con su familia. “Por ahora está bien”, comentó sin dar demasiados detalles. Asimismo confirmó que Alex no tiene trato con Claudio Paul Caniggia.

Alex Caniggia y Melody Luz.

Sin esperar un minuto más, Farjat la sorprendió con otra consulta más filosa aún: “¿Es verdad que Melody Luz está embarazada?”. A pesar de que no se lo esperaba, Charlotte respondió con una amplia sonrisa en la cara y dijo “No, no, eso no es verdad”.

Antes de concluir el tema, hizo hincapié en que se hablan muchas cosas sobre el tema pero nada es verdad. “Pero si quieren, está bien”, sentenció.