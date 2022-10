Alex Caniggia estaría esperando un bebé con Melody Luz: así reaccionó Charlotte ante la noticia

En la próxima edición de El Hotel de los famosos una de las grandes estrellas será Charlotte Caniggia. Mientras se prepara para el ingreso, la modelo visitó un programa de televisión y habló sobre su hermano Alex y los rumores de un embarazo.

Alex Caniggia está en el foco de muchas noticias desde su paso ganador por ese mismo reality transmitido por Eltrece. En su vivencia en la mansión, el polémico personaje conoció a Melody Luz y comenzó una alegre relación de amor.

Charlotte Caniggia en Socios del Espectáculo

En esta ocasión, Charlotte fue invitada al programa Socios del Espectáculo y compartió panel con algunas personas con las que vivirá sus días en el hotel. Estuvieron presentes Rocio Marengo y Marian Farjat, entre otras.

Toda la entrevista ocurrió en total tranquilidad hasta que Farjat le consultó algo particular sobre su hermano y la sorprendió. “Eso es mentira, ya lo escuché, no. Una estupidez”, aseguró tajante sobre la consulta de si la casa de Alex “era tomada”.

Alex Caniggia y Melody Luz.

Entre otros temas, le consultaron sobre la relación que mantiene con su familia. “Por ahora está bien”, comentó sin dar demasiados detalles. Asimismo confirmó que Alex no tiene trato con Claudio Paul Caniggia.

Sin esperar un minuto más, Farjat la sorprendió con otra consulta más filosa aún: “¿Es verdad que Melody Luz está embarazada?”. A pesar de que no se lo esperaba, Charlotte respondió con una amplia sonrisa en la cara y dijo “No, no, eso no es verdad”.

Antes de concluir el tema, hizo hincapié en que se hablan muchas cosas sobre el tema pero nada es verdad. “Pero si quieren, está bien”, sentenció.

Alex Caniggia y Melody Luz, muy enamorados. (Instagram @alexcaniggia)

Qué opina Alex Caniggia sobre tener hijos con Melody Luz

Algunas semanas atrás, Alex vacacionó en Europa, el viejo continente, junto a Melody Luz y compartió muchas postales para sus seguidores de Instagram.

Alex Caniggia y Melody Luz pasearon por Europa

Entre tantas fotografías y posteos, El emperador comentó “Se viene”, algunos días antes de emprender el viaje con su pareja. Este pequeño detalle hizo surgir miles de rumores acerca de un posible embarazo entre los polémicos personajes.

De esta manera, el hijo de Mariana Nannis tuvo que salir a aclarar el asunto. “Bueno gente, estamos en Sevilla y la verdad qué decirles... No está embarazada, no quiere bebés”, sentenció. Estas palabras dejaron en claro la situación como también las intenciones del joven.

Alex compartió una foto de Melody tocándose la pancita