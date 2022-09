Charlotte Caniggia pasó el dia en una clínica por un accidente doméstico

En la tarde del martes, Charlotte Caniggia tenía planificada una entrevista en Radio Mitre pero no pudo asistir. Según lo informado, tuvo un importante accidente en su casa y tuvo que acudir a una clínica cercana.

Durante la programación en vivo de “Mitre Live”, el periodista Juan Etchegoyen dio la noticia del incidente y sorprendió a sus compañeros y a quienes lo escuchaban desde casa. “Yo les decía a ustedes que hoy teníamos una nota pautada con ella, tuvo un accidente en su casa y no puede hacer la entrevista”, comenzó.

Charlotte Caniggia

El presentador tenía en manos un audio de la hermana de Alex, pero antes de mostrarlo a su audiencia siguió brindando detalles. “Me está llegando que se dio un duro golpe y esto ha provocado que no pueda hacerla, nunca había hablado a fondo de la separación de Roberto y amerita saber lo que pasó, yo les decía que era raro que Charlotte desaparezca, y acá lo explica”, dijo Etchegoyen.

A continuación, se oyó la inconfundible voz de la modelo: “Hola Juan, cómo estás, te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la puta mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo, voy a poder hacerla otro día pero hoy no”, dijo Charlotte.

Aún no se han dado a conocer más detalles sobre el accidente y Caniggia no ha hablado con los medios de comunicación. Tampoco se brindaron detalles sobre la clínica en la que fue atendida ni cómo está luego de pasar todo el día lastimada.

El anterior paso de Charlotte Caniggia por una clínica estética

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis tiene casi un millón y medio de seguidores en Instagram con quienes comparte sus looks más atrevidos, los canjes con diferentes marcas y promociona sus trabajos. Y fue allí donde publicó que estaba internada para una cirugía.

Charlotte Caniggia en el quirófano.

“Si quieren privacidad y confianza, no duden en venir a la clinica privada del Dr Robles!”, escribió Chalotte al pie de sus fotos en las que está en una cama, aparentemente sin ropa, y en su brazo derecho un suero, que a muchos les llamó la atención.