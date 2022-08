Carmen Barbieri y Tusam lloraron juntos en vivo en una terapia de regresión que conectaron con sus padres

Carmen Barbieri realizó una terapia de regresión de la mano de Tusam en su programa ‘Mañanísima’. A dos meses de la recordada terapia de hipnosis a la que se sometió con John Milton, Carmen se emocionó, al igual que el mentalista, que no pudo evitar recordar a su papá.

En junio pasado, también al aire, la conductora había sido hipnotizada por el mentalista mexicano John Milton, doctor en hipnoterapia clínica, que la llevó a un nivel extremo de relajación. Aunque en esa ocasión lo realizado al aire no terminó bien: Carmen faltó a trabajar una semana porque tenía “mareos y vómitos”.

Pasado más de un mes, este lunes Carmen hizo una terapia de regresión junto con Tusam. Cerró los ojos y guiada por Tusam, empezó recordando a su padre, Alfredo Barbieri. “Atrás de la puerta está mi papá con un traje claro y me lleva a una gran mesa enorme en donde está toda mi familia, mi abuela, mi mamá, mis tías...”, arrancó.

“Es una casa con un patio. Tengo 11, 12 años. Y mi papá me hace así (lleva un dedo a su boca), que me calle... ¡Qué nítido lo veo! Él está feliz”, dijo.

Y luego recordó otro momento: “Tengo 5 años, estoy en un zoológico con mis papás, frente a una jaula de un gorila, un susto tremendo me pego, y ellos están asustadísimos porque hay un hombre, Pedro Quartucci, un actor amigo de mi papá y el gorila casi le arranca el brazo jugando. Fue un momento terrible, no me acordaba de esto, ahora lo estoy viviendo”.

La emoción de Tusam ante la terapia de regresión de Carmen Barbieri

“A la cuenta de tres quiero que abras los ojos y que la primera imagen que veas sea tu puño cerrado”, le dijo Tusam para terminar el proceso durante el cual Carmen viajó por su pasado. “Respiras profanamente por la nariz uno, exhalas. Respiras profundamente por la nariz dos, exhalas. Respiras tres, firme. Esa confianza y seguridad en esta imagen, en este símbolo”, agregó.

Al terminar la regresión, la comediante estaba llorando: “Wow, es terrible porque fui a un lugar, a ver si puedo hablar, hace mucho no lo cuento, lo que pasó cuando tenía cinco años. No sé si saben quién fue Pedro Quartucci, amigo de mi papá que se llevó un susto terrible. Me hiciste llegar hasta ahí. Consciente, pero me hiciste viajar”.

Tusam, en Sábado Show.

Tusam explicó que en este tipo de terapias uno no se duerme sino que “navega”. “Esto sirve para viajar y reconectarse con uno”, añadió. Entonces, Carmen le preguntó: “¿Por qué los tenés con lágrimas a los ojos?”. Aunque intentó, él no pudo hablar. “Vos también estás emocionado, no sé por qué”, le volvió a decir Barbieri.

“Me conecté cuando, cuando te acordaste de tu viejo”, manifestó y ella agregó: “Cuando me acordé de mi papá, vos te acordaste del tuyo, ¿puede pasar esto cuando hacés estas cosas?”. Aunque Tusam confesó que esta fue la primera vez.

“Cuando uno tiene una relación tan fuerte de admiración, lo quiero tanto a ese nene, para mi sos un nene, lo conozco de chiquito, amaba a tu papá y te agradezco. Si es la primera vez que te pasa seguro lo levantan y se ríen, lo acepto, es un show, pero lo que nos pasó recién a nosotros no es un show”, expuso Barbieri para cerrar.