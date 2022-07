Carmen Barbieri contó que pasará por el quirófano y dio detalles de la intervención

Este martes, Carmen Barbieri faltó a su programa de Mañanísima por un problema de salud. Luego, de regreso al ciclo, la conductora comtó el motivo por el que no pudo estar al frente ya que debió ir a una consulta médica.

“Falto cuando estoy muerta...”, dijo en tono irónico al entrar al set de televisión. “Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta y se hace como una nuez “, explicó mientras mostraba frente a cámara una de sus manos en la que tiene una inflamación que le genera dolor y por lo que tenía puesta una muñequera.

Carmen Barbieri, conductora de Mañanisima. Captura video.

La madre de Fede Bal dio detalles de lo ocurrido: “Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y no pudieron sacar líquido. Por el momento, tengo una manopla y estoy vendada. No es nada cruento, pero sigue saliendo sangre”. Finalmente, el médico le dijo que sí o sí debía pasar por el quirófano: “Me operan este sábado no, el otro”.

Carmen Barbieri y el resultado de ADN de su supuesta hermana

Carmen Barbieri finalmente leyó en su programa Mañanísima el resutado de la prueba de ADN con Alicia, la mujer que aseguraba ser su hermana, y negó que haya un parentesco entre ellas.

Carmen Barbieri y su supuesta hermana.

Tras leer el documento, Carmen contó que el día anterior había hablado con Alicia para llevarle calma y decirle que cualquiera fuese el resultado, ellas seguirían en contacto. La copocómica reconoció que le hubiese gustado tener una hermana y agregó que Alicia y ella iban a seguir siendo amigas.