Carmen Barbieri explicó cómo está de salud luego de haber sido hipnotizada en vivo: “No podía respirar”

Carmen Barbieri contó cómo está de salud tras el episodio de haber sido hipnotizada en vivo en su programa Mañanísima. La conductora había estado muy descompuesta, con vómitos, a tal punto que tuvo que faltar al trabajo varios días.

En la tarde del viernes, Pampito reprodujo en Momento D un audio que le envió Carmen con respecto a su salud. “Hoy estoy mejor, a la mañana no me sentía bien. Me dolía tanto el cuerpo, llamé al médico y me mandó un analgésico que me tomé”, empezó diciendo.

“Vengo de toser terrible por los broncoespasmos. Se me pegaron los vómitos por el esfuerzo. Las costillas, no podía ni respirar del dolor de las costillas”, añadió Carmen.

“Me tomé un analgésico fuertísimo hace una hora y estoy renovada. No estoy genial, pero estoy mucho mejor, ahora”, explicó Carmen. “Aproveché a acostarme porque desde las 6 que estoy despierta. No paré de hacer cosas: la valija, de arreglar las cosas que tengo que hacer para la semana que entra, cambios de ropa”, agregó sobre su rutina exigente a pesar de la descompostura.

La conductora narró que esta noche recibirá la visita de Penca, su asistente, con quien pasará la noche. Y que este sábado retomará su actividad laboral. “Nos vamos a las 6 de la mañana a La Rioja, que no puedo faltar, porque ya me pagaron, si no te juro que les faltaba también”, cerró Carmen en el audio.

Carmen Barbieri fue hipnotizada en vivo en Mañanísima

Carmen Barbieri y Estefi Berardi fueron hipnotizadas en vivo en “Mañanísima” (Ciudad Magazine). El martes pasado, se animaron a que Jhon Milton, doctor en hipnoterapia clínica, las lleve a un nivel extremo de relajación. Pero en el proceso, el hombre las agarró del cuello, lo que les habría provocado un daño a ambas.

El miércoles pasado la conductora faltó a trabajar porque no está bien, tiene “mareos y vómitos”, contó su panelista. Al comienzo de LAM, Berardi comentó que Carmen se ausentó porque estaba muy descompuesta, que había amanecido con mareos y vómitos, por eso no fue a hacer el programa y se hicieron cargo ella y Pampito del ciclo.

Además, se mostró preocupada porque la actriz no le respondía los mensajes, algo que también preocupó a Ángel de Brito y las panelistas.

La conductora tampoco fue a trabajar el jueves y viernes y está siendo evaluada por sus médicos. Incluso, Estefi Berardi también manifestó molestias a nivel cervical luego de que Milton las usara para promocionar su presentación en un teatro de Buenos Aires.