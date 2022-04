Carmen Barbieri bromeó sobre su parecido con Alicia, su supuesta hermana mayor

Al parecer, la duda de Carmen Barbieri sobre si tiene o no una hermana unos meses mayor comenzó a develarse, luego de que le enviaran una foto de Alicia, y la conductora de Mañanísima apeló a su humor ácido para describirla sin mostrarla a cámara, según Ciudad Magazine.

“Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo”, lanzó la mamá de Fede Bal sobre su supuesta hermana, tal como Débora D’Amato contó en A la Tarde.

Carmen Barbieri

Además, la actriz reveló cómo fue que obtuvo dos retratos de la supuesta hija mayor de Alfredo Barbieri: “No me la mandó ella, pero tengo una foto de ella de cara, que tiene un perfil exacto. (…) Ella ni sabe que yo tengo las fotos”.

Carmen Barbieri y sus dichos sobre su parecido con Alicia, su supuesta hermana mayor

Más allá de las ironías, Carmen Barbieri analizó su parecido con, Alicia, su supuesta hermana mayor. “Yo digo ‘mi hermana’, pero no sé si es mi hermana. ¡Es muy parecida a mí! Somos muy parecidas. Mi hijo (Federico Bal) me dice que no, Sofía (Aldrey) dice que nos parecemos un poco de perfil”, arrancó.

Carmen Barbieri (Captura de video).

Y se explayó: “Los labios, el color de los labios morados, esa cosa de afroamericanos que tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, me veo parecida yo como mujer”.

Finalmente, la conductora comentó que su abogado “está investigando para poder contactarla” y hacerse el cotejo de ADN, y blanqueó su íntimo deseo respecto de Alicia: “Me gustaría que sea mi hermana”.