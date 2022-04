Habló la supuesta hermana de Carmen Barbieri: “Hay mucha mier... de parte de unos cuantos”

Las últimas semanas han sido todo un revuelo emocional para la vida familiar de Carmen Barbieri. La conductora se encuentra a la espera de un análisis de ADN con Alicia, una mujer que asegura ser media hermana de Carmen por parte de su padre, Alfredo Barbieri.

Entre las últimas noticias, la mujer habló directamente con Carmen. La conductora leyó el mensaje en vivo en su programa Mañanísima y la mujer le aseguró que la noticia se ha tergiversado toda su historia.

“Hola Carmen estoy feliz, pero a la vez no. Quiero encontrarme con vos, mientras vas hablando te voy respondiendo”, comenzó escribiendo en un extenso mensaje.

“Mi madre falleció a los 18, Débora con mucho respeto habló conmigo, fijate cómo transforman todo”, le dijo la mujer, haciendo referencia a que el femicida de su madre fue el padre de Carmen.

“Odié que metan a Alfredo Barbieri en el fallecimiento de mi mamá, sentí como muy mala leche en el tema ese, un mensaje sucio, no miro tevé”, continuó leyendo Pampito.

“No la estaba bien por un par de cosas, no me gustan los medios, soy simple y no puedo dejarme basurear por gente que no sabe nada de mí. Es mi historia. Después de un ADN lo sabremos, por sí o por no, yo estoy dispuesta”.

Para concluir, la mujer remarcó: “no quiero plata, no la necesito, creo que hay mucha mier... de parte de unos cuántos. Jamás quise hacer daño”.

La historia detrás de Alicia y la familia Barbieri

El caso se llevó en primer lugar en el programa A la tarde conducido por Karina Mazzocco. Allí, la periodista Débora D’ Amato dio detalles luego de conversar con Alicia.

“Cuando Carmen tenía seis años, la mamá de la señora A habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri”, comentó. Y añadió que el embarazo no fue consentido y en el medio hubo un episodio policial.

Apareció la media hermana de Carmen Barbieri.

“La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos. La abuela de la señora A le cuenta a su nieta que era hija de Alfredo Barbieri”, continuó. “Yo sigo adelante, en algún momento se me va a dar porque yo tengo mucha fe. Soy una persona de fe. Yo no quiero plata, solo quiero saber mi historia. Anoche soñé con Carmen”, le dijo la mujer en mensajes de voz.

Desde el momento en que se dio a conocer su noticia, se comenzó a decir en algunos medios que podría ser el padre de Carmen quien estuvo implicado en el femicidio de la mujer.

Apareció la media hermana de Carmen Barbieri.

Más tarde, en el programa, Mazzocco quiso aclarar que en el programa nunca quisieron decir ni insinuar que el papá de Carmen haya sido el femicida de la mujer.

“No se hizo referencia a eso, la realidad es que el hermanastro de Alicia era policía y en esa época un conocido de las fuerzas y una persona cercana a su mediohermano fue acusado. Pero no fue preso. Ni siquiera estaba catalogado como feminicidio”, añadió D’Amato.

Carmen dedicó un mensaje a su hermana

En el momento en que Carmen Barbieri conoció la noticia de que podría tener una media hermana, la conductora utilizó su llegada a través de su programa televisivo para darle un mensaje.

“Le quiero decir a mi supuesta hermana que no tenga miedo al rechazo ni al olvido. Si sos hija realmente de mi papá, te contaremos todas las historias y hablaremos todo y también te escucharemos porque hay temas para hablar”, apuntó la conductora y ambas ya están en contacto.