Carmen Barbieri, furiosa con Matías Defederico: le dijo de pagarle el pasaje para que vaya a cuidar a su hija

Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico estuvo internada en Punta Cana donde la bailarina viajó a vacacionar junto a sus otras dos hijas. Es de público conocimiento la mala relación que mantienen la panelista con su exmarido y padre de las niñas, pero ante una situación difícil como la que están atravesando, se mostraron más unidos.

Cinthia y Defederico al parecer estuvieron en contacto estos días por la salud de la pequeña, quien apenas arribaron a México, tuvo que ser internada por una gastritis aguda. Sin embargo, él no habló de viajar a estar con su hija y esto molestó a Carmen Barbieri quien se ofreció a pagarle el pasaje para que vaya a cuidar a Francesca.

“¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas? Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien -y se sentiría mucho mejor con él-, y con Cinthia”, lanzó furiosa Carmen al aire de Mañanísima.

“No importa lo que pasó o si están en juicio, en este momento no importa nada más que la nena, ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta!”, dijo visiblemente molesta con la actitud del exfutbolista.

Matías Defederico y sus hijas.

“Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta. Me saca que el padre no se tome un avión, no es que no tenga un mango, te lo pago yo; esto juega en contra de él totalmente”, comentó poniéndose en el lugar de la bailarina.

“Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está”, cerró picante.

Cinthia Fernández contó cómo sigue la salud de su hija

Cinthia Fernández mantuvo informados a sus seguidores y a la prensa sobre el estado de salud de su hija a través de las redes sociales. La panelista de Momento D en todo momento actualizó el parte médico y este jueves contó que Francesca tuvo una leve mejoría.

La bailarina subió una foto de la pequeña en la cama, con otro semblante y dibujando al mismo tuempo que comía un “panecito”. “Por acá no vomitamos y comemos panecito”, escribió en su historia junto emojis de corazones, fuerza y alegría más el hashtag #bichovoladeaca.

Mientras, Cinthia y su madre se turnan para cuidar a Francesca en la habitación y para estar con las gemelas, que son quienes pueden disfrutar el viaje que su mamá había planificado para sorprenderlas.