La hija de Cinthia Fernández fue dada de alta y sus hermanas rompieron en llanto al verla: “Está con nosotros”

Francesca, la hija de Cinthia Fernández y Matías Defederico, fue dada de alta tras una internación de urgencia en Punta Cana, el lugar que la bailarina eligió para ir de vacaciones con sus tres hijas. Previo a subir al avión, la niña comió una hamburguesa en un local de comidas rápidas de donde provino la bacteria por la que debió ser hospitalizada.

Cinthia compartió a través de sus redes el “minuto a minuto” del estado de salud de la pequeña. Francesca fue interbnada por una gastritis aguda, que se manifestó con vómitos durante todo el vuelo de Argetina a México y deshidratación.

Pero más allá del susto, la niña logró reponerse y fue dada de alta, por lo que regresó al hotel. La panelista de Momento D se encargó de mostrar a través de un video que subió a su cuenta de Instagram el emotivo reencuentro de Francesca con sus hermanas, Charis y Bella, quienes estaban muy preocupadas por la salud de su hermanita menor.

“La Moro esta con nosotros. Gracias a todos a todos por sus deseos y por estar. Nos lloramos todo”, escribió Cinthia al pie de su publicación, con la que emocionó a sus millones de seguidores.

“Ahora a cuidar a la flaca en casa y que de a poco pueda disfrutar de esta sorpresa que les preparé, que más tarde y ya tranquila puedo mostrarles”, cerró feliz de estar junto a sus tres hijas nuevamente.

Cinthia Fernández, furiosa por la mala atención médica que recibió su hija

“Les voy a contar de Fran. Ayer tuvo un retroceso ya que una enfermera se olvidó de darle el medicamente principal, nada más y nada menos. Una vergüenza”, comenzó relatando.

“Estuve muy enojada, fue una gran negligencia médica. Ella empeoraba y no presentaba mejoría. Volaba de fiebre, se hacía encima y seguía con vómitos. No solo eso, sino que la vía se infiltró y su brazo se hinchó todo porque no le pasaba ni el suero ya que se había salido de lugar. Otra gran negligencia de la enfermera de guardia a quien le avisé yo del brazo hinchado”, siguió.

El último posteo de Instagram de Cinthia Fernández

Y, junto a una foto del brazo de la niña, continuó: “Increíble la inflamación. Por eso parecía que no mejoraba y era algo más grave. Yo me di cuenta de todo porque preguntaba hasta el más mínimo detalle y cuando vi que medicaron a mi hija 20 horas después tuve que ocuparme inmediatamente de llamar y pedir explicaciones, pedir que la atiendan como corresponde”.

Tras mucho insistir, Cinthia Fernández logró que “le hicieran un esquema completo de antibióticos como tendrían que haber hecho desde el minuto 1″, según ella misma contó.