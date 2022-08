Matías Defederico preocupado por la salud de su hija, habló con Cinthia Fernández: “Se tiene que quedar unos días en observación”

Matías Defederico se mostró agradecido por la preocupación por su hija Francesca, quien se encuentra internada por una urgencia en Punta Cana. El futbolista contó que habló con Cinthia Fernández y para su tranquilidad, hizo una videollamada con su pequeña hija.

Por su parte, en su cuenta de Intagram, la panelista compartió el último parte médico de su pequeña. “Se queda un par de días internada”, escribió Cinthia.

El mensaje en Instagram de Matías Defederico.

“No puedo creer que justo le pase esta desgracia, estamos muy tristes”, sostuvo, ya que le había organizado un Día de la Niñez especial.

El último posteo de Instagram de Cinthia Fernández

“Venía todo bárbaro hasta que terminaron así… ¡Qué desgracia, che! Ya les contaré”, escribió la influencer y bailarina en su historia, donde muestra a Francesca con un catéter recibiendo suero y con una toalla. “Mi bebé está bien, le están pasando suero”, agregó Cinthia Fernández.

La hija menor de Cinthia Fernández debió ser internada de urgencia

La panelista preparó una sorpresa para sus tres hijas, las gemelas Charis y Bella, y por supuesto, Francesca. El objetivo de la bailarina era compartir ese regalo con toda su comunidad en Instagram, pero lamentablemente la historia fue otra.

“Ustedes solo quieren ver la sorpresa que les di para este día ¿no? Van a tener que esperar a la noche. No van a poder creer su reacción. Mientras tanto…. Les deseo Feliz día a las nenas más alegres e increíbles que conozco. La razón de mi vida y las que me hacen ser una niña más también. Mis eternas bebés. A disfrutar esta vida, que mamita les corre las piedras”, escribió horas antes en las redes sociales con el motivo de festejar el día de la Niñez.

El escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico: él se mostró más cerca que nunca con sus hijas

Cinthia Fernández y Matías Defederico se encuentran en medio de un conflicto por sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. En medio del escándalo, el exfutbolista realizó un vivo en Instagram con sus hijas para compartir un íntimo momento en su casa junto a sus seguidores, lleno de diversión y risas cómplices.

En el video se las puede ver a Charis y Bella muy divertidas, jugando con los seguidores de su papá para que votaran quién era la mejor futbolista de las dos. Cuando le preguntaron a una de las niñas dónde estaba Francesca, le respondió: “Francesca se quedó en casa con mamá”, dejando en claro que no había ido con ellas a la casa de su papá.