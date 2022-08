Inesperada reacción de Silvina Luna cuando Mica Vázquez contó cómo se enteró que Fernando Gago la engañaba con ella

Este sábado, Silvina Luna cenó junto a Majo Martino y Locho Loccisano y no se perdieron PH, Podemos Hablar, programa en el que Mica Vázquez recordó que Fernando Gago tuvo una historia de amor con ella y también con la ex participante de El Hotel de los famosos, hace unos trece años, según Ciudad Magazine.

Por un lado, Mica comenzó su relato en el programa de Andy Kusnetzoff, diciendo: “Una amiga de Silvina Luna, me dijo a modo anécdota, ‘cuando vos estabas con Gago él también hablaba con Silvina a la vez’”.

Silvina Luna sabía que Fernando Gago salía con Mica Vázquez mientras estaban juntos (Captura de pantalla)

Lo cierto es que en ese preciso momento de la declaración, Locho decidió filrmar la reacción en primer p lano de Silvina Luna y capturó su incómoda reacción. “Él no me dijo que estaba de novio. Estaba jugando a dos puntas”.

La reacción inesperada de Silvina Luna

“No, no, no. Silvi”, continuó diciendo Locho Loccisano y Silvina Luna fue contundente con su respuesta: “Es verdad. Jugaba a dos puntas”. “Necesito una historia para mi Instagram. (En aquel momento) ¿vos prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje?”, agregó Locho y, la actriz confirmó: “Sí, lo vi que se iba con Mica. Él no me dijo que estaba de novio. Estaba a dos puntas. Un besito para Gago. Pero bueno, basta, basta, cortá”.