Mica Vázquez, sin filtro sobre su relación con Fernando Gago: “Me fue infiel con media Argentina y media Europa”

Este sábado, Mica Vázquez fue una de las invitadas en “Podemos hablar”, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Allí, la actriz comentó sobre su vida y habló de su relación con Fernando Gago. “Me fue infiel con media argentina”.

En medio del programa, la actriz comentó que estuvo cuatro años en pareja con el futbolista y que a los 19 abandonó su casa para poder irse a vivir a Madrid con él.

La relación de Mica y Fernando fue muy complicada y al hablar del final de su relación, bromeó: “Terminamos bárbaro...”. Entonces aseguró que es difícil estar con un futbolista: “Yo estaba totalmente enamorada de él pero me separé porque me cagó con media argentina, medio Europa”.

El conductor quiso ponerle nombre haciendo referencia a Gisela Dulko, pero la actriz lo frenó y dio cuenta de que no habría sido la única mujer: “No, no... ¿Con? ¿Tenés tiempo?”. “Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber. Teníamos 19 años, ellos de repente tienen plata, poder, minas, son chicos”, reflexionó.

Para cerrar con su historia, aseguró que jamás le guardó rencor: “Siempre intenté justificar y entender la cabeza de un chico que de vivir en un barrio tranqui, humilde a pasar a ser Gago... Entrar a una cancha y que se caiga, ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que vos querés, tener la plata que quieras para hacer lo que quieras... Se te va la cabeza a cualquier lado con todo”.

El conductor indicó que tras el fin de su relación, Gago se casó con Dulko. A lo que Vázquez aportó: “Él volvió y se casó, pero antes de casarse paralelamente estuvo un ratito con las dos”. Lejos de cualquier polémica, aclaró que Gisela podía no saber de que ella estaba en pareja con él pero fue tajante al afirmar que a ella las cuentas no le cierran.