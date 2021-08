Brutal video: una madre mostró cómo su hija quedó paralizada tras aceptar un trago en un boliche

Un nuevo video se volvió viral en las redes sociales. En este caso, la protagonista es una joven británica que recibió un trago con droga de un extraño en un boliche y quedó paralizada. Su madre fue quien compartió el clip, buscando concientizar sobre las consecuencias que puede tener aceptar una bebida de alguien que no conocemos.

Millie Taplin, de solo 18 años, se fue de fiesta con sus amigos a una discoteca el pasado sábado. Ella, que afortunadamente ya se encuentra recuperada de la terrible experiencia, cuenta que un hombre había estado hablando con ella toda la noche y que en un momento le echó trago a su bebida.

La joven trabaja como cuidadora y contó que estaba muy emocionada de ir esa noche al club Moo Moos en Southend, Essex, Inglaterra, con sus amigas, ya que era la primera vez que saldría desde que cumplió los 18 años.

Desafortunadamente para ella la noche rápidamente se convirtió en una escena de terror después de que un hombre de unos 20 años le diera una bebida que supuestamente era vodka y limonada.

“Había un tipo con un grupo de personas que conocía. No puedo estar segura de que fuera él, pero la bebida que me dio fue la única otra bebida que tomé. Todos nos llevábamos bastante bien. Tomé un par de sorbos de la bebida y fui al área de fumadores. Regresé y sentí que había bebido demasiado, y luego salí a la calle para vomitar”, dijo la joven.

Rápidamente se encontró sin capacidad para hablar o caminar y antes de perder el control de sus piernas y manos pidió a sus amigos que la ayudaran. Ellos entraron en pánico pero lograron comunicarse con su hermana mayor, Sadie, de 28 años, que fue a buscarla y la llevó de urgencias al hospital.

“Sabía todo lo que estaba pasando. Podía responder a la gente en mi cabeza, pero no podía sacar las palabras. Fue realmente aterrador. En mi cabeza estaba allí, pero en mi cuerpo no lo estaba. Nunca me había sentido así”, dijo Millie.

Al llegar al hospital comenzó a sufrir convulsiones que tomaron control de su cuerpo por un lapso de dos horas. La intervención médica ayudó a calmarla y después de una noche en observación fue dada de alta al día siguiente.

“No quiero volver a pasar por eso nunca más. Fue horrible. Probablemente no saldré mucho más. Tomaré todas las precauciones que haya que tomar. No importa lo bien que crea que conoce a alguien, nunca acepte un trago de ellos ni nada”, reiteró la joven.

Su historia se viralizó, ya que su madre compartió un video de sus convulsiones y lo subió a su cuenta de Facebook, como una forma de alertar a otros padres y otros jóvenes de los peligros de aceptar bebidas de extraños.

De acuerdo con la policía el caso fue reportado el sábado, pero todavía no hay detenidos ni sospechosos.