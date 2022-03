Brenda Asnicar habló del escándalo en Miami: “Una historia insólita, falsa e injuriosa”

Brenda Asnicar tomó las riendas y compartió un furioso descargo en redes sociales referido al inconveniente que sufrió en un bar de Miami. La artista, en primera instancia, aseguró que brindó indicaciones muy precisas a su abogado, el doctor Gabriel Maspero, para que inicie acciones legales contra quienes la difamaron y relató lo ocurrido.

La estrella explotó después de que se diera a conocer un hecho en los medios argentinos sobre una situación que vivió la estrella en Estados Unidos. Según explicó Brenda, lo que ocurrió realmente cuando fue a comer al local estadounidense no fue de la manera en cómo se abordó desde los medios.

“No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó.

Según la artista, decidieron tomar sus pertenencias e irse rumbo a otro restaurante luego de que se les negara tomar un cóctel por falta de papeles.

“Me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo, luego replicado en las páginas web de otros medios, una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami”, continuó Brenda Asnicar y dio paso al relato.

“Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad”, relató.

El descargo de Brenda Asnicar.

“A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron. Para no prolongar innecesariamente este episodio extraño preferimos no permanecer más ahí y nos fuimos al bar de al lado”.

La otra cara de la moneda: el relato de Intrusos

El viernes, en la edición de Intrusos por América TV, la periodista Laura Ubfal fue la encargada de dar la noticia referida al incidente que vivió la actriz. Según dijo en el programa, Brenda casi fue presa en Miami.

“En Miami si no tenés tu tarjeta de identificación no te venden alcohol. El tema es que Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo ‘¿qué?, no lo tengo’. Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. ‘¿No me reconocen?’, les dijo ella”.

“Comenzó a discutir con el personal del lugar y hasta llamaron a la Policía. ‘Esto no es argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación’, le decía el mesero”.

La periodista siguió relatando: “Después de un rato, apareció el gerente del restaurante y llegó la Policía. El manager del restaurante le repitió que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa”.

“El mesero escrachó a la actriz en Instagram. Ahí contaron la situación y revelaron que ella había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes”, concluyó Ubfal.

Brenda iniciará acciones legales

Ante esta versión y tras aclarar lo que ocurrió realmente, Brenda respondió en su descargo: “Me resulta incompatible la historia maliciosa e inventada que algunos programas y medios contaron después. Dijeron que me enojé porque en el bar no aceptaron hacer un ‘canje’ propuesto por mí, que alardeé mi condición de famosa, que vino la policía y que ‘casi termino presa’, más otras barbaridades, tan falsas como profundamente dañinas. Este es mi límite y por eso reacciono y comparto estas líneas”.

El descargo de Brenda Asnicar.

“No tengo más ganas de aguantar, ni tolerar, ni dejar que me maltraten ni me usen”, expresó Brenda y aclaró que ya contactó a su abogado para iniciar acciones legales contra todos los que atenten contra su imagen.