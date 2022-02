Intrusos se renueva y suma a un histórico miembro

Este año Intrusos tuvo que reacomodarse tras la partida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la pantalla de El Trece. Para ello sumó en la conducción a Florencia de la V, pero su equipo todavía no se termina de asentar y sufrirá una inesperada baja que ya tiene reemplazante.

Se trata del locutor Fabián Cerfoglio, que deja su puesto para sumarse a otro programa del que todavía no se han brindado detalles. Para reemplazarlo las autoridades de América buscaron a un histórico integrante que fue durante 15 años la voz del programa.

Se trata de Héctor Rossi, quien ya fue presentado en las redes de la señal: “Bienvenido Héctor Rossi! Nuevamente a #Intrusos @hectorlocutor @AmericaTV”.

Hernán Rossi

El locutor se mostró agradecido ante tamaña bienvenido y expresó: “Y cuando no me lo esperaba, aunque en mi corazón siempre estaba, se abre una nueva etapa de mi carrera, nuevamente en Intrusos por América TV ¡Nos vemos y escuchamos desde el próximo 1/3!”, adelantó el también conductor de Canal 26 y Pop Radio.

Para tranquilizar a sus seguidores, el conductor aseguró que no renunciará a sus proyectos y publicó cómo quedará conformada su ajetreada rutina con este nuevo trabajo: No dejo nada. Desde el 1/3: 12 del mediodía me levanto. De 13.30 a 15.30 Locutor de Intrusos. De 16 A 19 siesta. De 20 a 24 conduzco Noche Paranormal en Pop Radio 1015. Y de 0 a 4 conduzco Trasnoche 26 por Canal 26″, detalló.