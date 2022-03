El contundente descargo de Wanda Nara tras ser acusada de serle infiel a Icardi con su guardaespaldas

Luego del escándalo que significó el Wandagate, múltiples capítulos se han abierto entre la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi. El más reciente se trata de los fuertes rumores que involucran a la mediática con su ex guardaespaldas, Agustín Longueira, con quien habría mantenido un breve romance en su visita a la Argentina en diciembre pasado.

No necesito aclarar que todo es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender”, aseguró Nara en sus historias de Instagram. “No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así”, continuó la empresaria de forma contundente.

Agustín Longueira, el custodio de Wanda Nara.

“Me manejo diferente porque soy diferente”, cerró al final de la publicación sobre estas versiones que se originaron en el programa A la tarde (América), donde señalaron que ella se le presentó en bata recién salida de la ducha tras festejar su cumpleaños en un bar de Recoleta.

Según el periodista Diego Estévez Wanda lo invitó a la fiesta y luego le preguntó a su custodio: ‘¿Seguimos la fiesta en casa?’” reveló Diego.

La celebración habría continuado en el departamento que Wanda tiene en Avenida Libertador, producto de su relación pasada con Maxi López. Los invitados fueron dejando el lugar hasta que una persona cercana a la empresaria le habría sugerido a Longueira: “Podés pasar a la habitación”. Además, Diego explicó que le dijeron que solo podía pasar sin celular.

La picante respuesta del guardaespaldas de Wanda Nara

Según explicaron en el programa ‘Socios del Espectáculo’, en diciembre pasado Wanda se habría vengado de la infidelidad de Icardi con la China Suárez al acercarse en demasía a su guardaespaldas. En el programa, hicieron escuchar audios de Longueira. “Una sola noche me quedé en la casa pero en otra habitación. Fue la noche que le hicieron el evento a ella” dijo.

Luego Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, añadió: “Él se quedó a dormir una noche en lo de Wanda y después de esa noche, lo echaron”. También en el programa dijeron que Icardi habría tomado la decisión de desafectar al trabajador: “Lo echó al guardaespaldas de Wanda cuando se enteró que dormía demasiado cerca de ella”.