El furioso descargo de Brenda Asnicar: “Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó”

Brenda Asnicar sorprendió a sus seguidores con un descargo lleno de bronca y angustia contra una cierta persona que habló mal de ella y la decepcionó. En su Instagram, la cantante señaló que fue traicionada por una persona de su entorno y además afirmó que de ahora en más solo se relacionará con “gente real”.

La cantante Brenda Asnicar vive un gran momento laboral, con canciones en Youtube y Spotify con miles de reproducciones y a la espera de nuevos hits, siempre bajo el alias “Bandida”. A diferencia de su trabajo, la ex novia de Duki contó en sus redes sociales que está pasando por un difícil momento personal. La actriz reveló que fue decepcionada por una persona muy cercana y que a partir de esta situación, no tolerará más falsedades y cambiará la forma de sus relaciones.

Brenda Asnicar triunfa como cantante, bajo el alias "Bandida"

La cantante subió fotos en sus historias de Instagram, acompañadas de un testamento dedicado a alguien en particular. “La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos, hablando con vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos”, comenzó descargando en el posteo. “SOLO GENTE REAL PLIS” añadió con efusión la actriz de ‘Patito Feo’.

“Bolu... nunca fui y siempre intuyo y, a la larga o a la corta, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién”, continuó. En esta segunda foto, fue más puntual acerca de las traiciones que sufrió y dijo: “Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores”.

“Personajes que con excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que ni me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte, les doy la espalda”, con toda la furia concluyó la publicación Brenda.

Las enigmáticas historias de Brenda Asnicar en Instagram.

El destinatario de este posteo es una incógnita, pero la actriz deja en claro que se trata de una persona muy cercana y de su entorno. Sus seguidores rápidamente le preguntaron a quien se refería y comenzaron con las especulaciones. ¿Quién será el/la que traicionó a Brenda?