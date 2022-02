Eduardo Fort rompió el silencio y habló sobre la muerte de Gustavo Martínez

Luego del fallecimiento de Gustavo Martinez, el ex novio de Ricardo Fort, quien cayó del piso 21 de un edificio, estalló el escandalo en la familia Fort, con versiones cruzadas entre Felipe Fort, el sobrino y el abogado de Gustavo. Ahora apareció la palabra de uno de los protagonistas más buscados: Eduardo Fort, hermano de Ricardo. El esposo de Rocio Marengo habló con Guido Zaffora, negó su mala relación con Gustavo y contó el difícil momento que están pasando.

Este miércoles, falleció Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. La muerte de Gustavo se conoció esta madrugada, pasadas las 4 de la mañana. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort y sus hijos (Archivo La Voz).

Horas después de conocida la noticia, Felipe Fort, uno de los hijos de Ricardo, compartió un duro mensaje en contra de su tutor legal, Gustavo Martínez, dejando entrever que no había una buena relación entre ellos y desacreditándolo como figura importante en su vida.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo (Fort), César (Carozza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, comienza el descargo que Felipe compartió en sus historias.

Eduardo junto a su hermano Ricardo

Y luego aclaró por qué no nombró a Gustavo entre las personas importantes tanto para él como para su hermana, Marta Fort: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”. “No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.

A raíz de las declaraciones de Felipe, comenzaron las especulaciones de que la mala relación de Gustavo con los hijos de Ricardo se debía a que ellos estaban influenciados por Eduardo Fort, ya que este habría tenido una mala relación con el personal trainer. Lucas Bertero, periodista de ‘Intrusos’, lanzó: “Evidentemente, acá hay una llenada de cabeza. Vamos a decir el nombre, lo voy a decir yo. Detrás de todo esto está Eduardo Fort”.

Luego de estas versiones, Eduardo salió a desmentir su mala relación con Gustavo Martínez. El hermano de Ricardo y actual de Rocio Marengo, habló con Guido Zaffora y el periodista contó los detalles de la conversación en ‘Es por ahí’ (America TV). “Le pregunté a Eduardo cómo estaban los chicos (Martita y Felipe) y dónde estaban. Y él me respondió: ‘La verdad es que todo es muy complicado. Estoy mal, es bastante difícil. Marta y Felipe están en mi casa’”.

Eduardo junto a su esposa Rocio Marengo y a los hijos de Ricardo: Marta y Felipe

“Eduardo Fort está muy triste. Se habló de una mala relación de él con Gustavo, y Eduardo me lo desmiente. Dice que había buena energía, buena onda, que era un tío muy presente en la vida de sus sobrinos” agregó Guido, sobre los dichos de Eduardo.