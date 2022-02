Juana Repetto contó el difícil momento que vivió mientras su hijo Toribio transita el covid

Juana Repetto le contó a sus seguidores el difícil momento que está pasando debido a que su hijo se encuentra contagiado de covid-19. Toribio, de cinco años, el hijo mayor de la actriz, tuvo un poco de fiebre y le dolió bastante la cabeza, pero ya repuntó. Por otro lado, Juana especula que su otro hijo, Belisario, también se contagió. Ayer la actriz creyó tener fiebre, se preocupó mucho y se lo contó a sus followers de Instagram: “Temí no estar al 100 para los chicos”.

El martes pasado, Juana Repetto mostró en sus redes sociales que el covid-19 había llegado a su familia. Ella se sintió media decaída, al igual que su hijo Toribio y decidieron hisoparse. Juana dio negativo, pero su hijo positivo de coronavirus. La actriz escribió: “Toro está bien, lo sentí calentito durante la noche. A la mañana le tomé la fiebre y tenía casi 38″.

Juana junto a sus dos hijos: Toribio de 5 y Belisario, de menos de un año

Aunque por otro lado, expresó su preocupación por su hijo Belisario, de menos de un año de edad: “para mí también se contagió porque está con mocos y tos”. Además, reveló que los hermanos se encontraban aislados uno del otro para no contagiar a Belisario. También se encuentra aislado su marido Sebastián Graviotto, ya que está punto de realizar un viaje.

Sebastian Graviotto, marido de Juana, es el padre de su segundo hijo: Belisario

Ayer al mediodía, la actriz contó el complicado momento que tuvo que vivir, al creer que ella también tenía fiebre. “Me asusté, sentí que me estaba subiendo la fiebre, temí no estar al 100 para ocuparme de los chicos. El covid del mal” explicó Juana.

“Cómo lo percibe cada uno, qué le pasa al otro con eso, cómo manejarse, la vulnerabilidad de saber que no se puede acudir al otro. Algunos lo entienden, otros no o lo viven diferente y no pueden empatizar con uno. Hoy fue un día difícil y estoy triste” narró Repetto, mostrando su dolor por la circunstancia vivida.

Para finalizar, la actriz explicó el motivo por el cuál cuenta el día a día de la enfermedad en su Instagram. “El hecho de escribirlo es una catarsis, además no tengo con quien charlar. Y además me gusta mostrar la vida tal cual es y la mía también es este día triste. Lo importante es que estamos bien los tres. Por el momento al parecer la fiebre fue solo una sensación” cerró Juana.

Juana Repetto: "Caeremos todos, seguramente ya estemos contagiados", en referencia a ella y su hijo menor