Qué fue de la vida de Tomy Dunster, el modelo y conductor estrella de los 90

Tomy Dunster fue la cara del modelaje en la década de 1990 y alcanzó el estrellazgo mediatico cuando fue conductor del recordado programa ‘Versus’. A pesar de su gran éxito con treinta años, el modelo decidió cambiar y su vida no paró de dar giros desde el 2002. Fue actor de Rebelde Way, luego en Estados Unidos hizo series y películas, después volvió a Argentina donde intentó ser político y ahora se dedica al mundo de las criptomonedas.

En una entrevista que dio para La Nación, Tomy Dunster reapareció luego de años alejado de los flashes y contó los ida y vuelta de su vida. Tomy nació en Quilmes y desde chico estuvo cerca del mundo de la actuación. A través de un mimo conocido, presenciaba ensayos de obra del Teatro Independiente. “Una vez uno de los actores no pudo ir y me pidieron que lo reemplazara, porque ya lo había visto tantas veces que me sabía todos los diálogos de memoria. Por primera vez en mi vida me subí a un escenario y lo sentí como un viaje increíble” contó Tomy.

A sus 18 años, decidió mudarse a CABA para estudiar teatro. Allí, se hizo amigo de Carolina Peleritti, una top model del momento, que buscó que conociera a Pancho Dotto. A pesar de negarse, Tomy se encontró de casualidad en un boliche a Pancho y su vida a partir de ahí cambiaría por completo. “De repente me tocan la espalda, me doy vuelta y me encuentro con un tipo altísimo y muy fachero. Me mira y me dice: ‘Vos sos Tomy’… era Pancho Dotto. No se cómo me reconoció” recordó Dunster.

Tomy Dunster empezó como modelo, para luego ser conductor y actor

Empezó su carrera como modelo con Dotto con un viaje a Brasil, relegando su lado de actor: le habían ofrecido trabajar en ‘Son de diez’. Apostó por el modelaje y viajó por todo el mundo: vivió en Madrid, Milan, Paris y Atenas. “Pero siempre volvíamos a la Argentina para trabajar con Pancho” rememoró Tomy.

En la mitad de la década del 90′, conoció a Mariela Beguiristain, con quien se casó y tuvo dos hijas: Luana y Bella. Estuvieron juntos durante veinte años y Mariela fue quien acompañó a Tomy por su estadia en Estados Unidos.

En 1998, llegó el momento de ‘Versus’. “Silvina Torres, que después fue productora de Versus, se contactó con Pancho, él le habló de mí y de Iván de Pineda, y le mostró unas entrevistas que habíamos hecho. Hicimos un par de pruebas los dos y quedó el programa” narró Dunster. El modelo condujo ‘Versus’ con Ivan de Pineda hasta el 2001: un programa que supo meterse en la casa de los argentinos y que alcanzó un gran éxito. También es recordado el papel de Jimena Cyrulnik como notera y luego como conductora.

'Versus' fue uno de los programas más vistos en los inicios del 2000

“De un momento a otro pegamos el salto para hacer el programa en vivo; ahí eran dos horas, en prime time de los domingos de Telefe, con una competencia muy fuerte que era Fútbol de Primera. Hacíamos muchos viajes al exterior, era una producción muy grande” agregó Dunster. “El secreto del éxito de Versus fue la amistad entre todos los compañeros de trabajo. Seguimos teniendo un grupo de WhatsApp” explicó Tomy acerca del éxito de ‘Versus’.

Luego, regresó a su anhelo de chico: la actuación, en la tira adolescente ‘Rebelde Way’. Interpretó a Luca Colucci, el novio de Catherine Fulop.

En 2003, emigró, junto a su esposa e hijas, primero a Europa y luego a Estados Unidos. Ya lejos de Argentina, continuó con su carrera de actor y participó en varias telenovelas y en algunos episodios de la serie All my children, interpretando a Juan Pablo Renato Ruiz de Vásquez. En el 2005 se puso en la piel de Gerald en Shadowboxer, película dirigida por Lee Daniels y protagonizada por Cuba Gooding Jr.

Después de varios años instalado en Norteamérica, en 2012, Tomy volvió a vivir a Argentina y para La Nacion contó los motivos: “Nos empezó a pegar la nostalgia; mi papá iba a venir a pasar las fiestas con nosotros, pero falleció en octubre. Mariela -su esposa- también extrañaba a sus viejos, a su hermana y quería estar con sus sobrinos. Luana, mi hija mayor, tenía 15 años; había nacido mi otra hija... en fin, un montón de cosas que van incentivando la vuelta”.

Su carrera como actor todavía tenia cuerda. Regresó a ser un protagonista de las novelas teen de Cris Morena, en este caso ‘Casi Ángeles’ (interpretó a Cristian Bauer) y ‘Aliados’ (hizo del padre de Azul – Oriana Sabatini). En esos años, terminó su relación de años con Mariela, su esposa.

El actor participó de varias novelas de Cris Morena: aquí junto a Nicolas Riera

Cuando parecía una carrera y una vida dentro del todo lineal, Tomy sorprendió con dos nuevas facetas. Se acercó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal porque quería comenzar a trabajar en Quilmes. Le habían confirmado que iba a ser precandidato para intendente de Quilmes para el PRO, pero luego su lugar quedó en manos de Martiniano Molina. También se supo que se unió a la Fundación Pensar, liderada por el partido político de Macri.

El modelo intentó unirse a la política de la mano del PRO

Tomy, cuando buscaba ser intendente de Quilmes, participó de los famosos timbreos del PRO

“Tenía muchas ganas de volver y puntualmente a Quilmes, porque el desarraigo que uno tiene cuando está en el exterior tiene que ver con extrañar a tu familia, a tus amigos, al lugar donde naciste. Encontré un espacio donde los valores son esos, porque en definitiva todos queremos vivir mejor. Me parece que la política es una herramienta para ayudar a que la gente viva mejor” expresó Tomy.

Su actualidad lo encuentra en un mundo completamente distinto. Decidió crear junto a un grupo de socios una empresa dedicada a la producción de contenido NFTs. “Buscamos hacer uso de las innovaciones tecnológicas más recientes, como las criptomonedas, para poder brindarle a una industria tradicional un aire fresco con ideas distintas de gente que antes no tenía acceso a este mundo”, explicó.