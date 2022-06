Alex Caniggia rompió las reglas y le dedicó un apasionado posteo en redes a Melody Luz

“El Hotel de los Famosos” aún no termina, pero ya se sabe que todos los participantes están afuera porque se terminaron las grabaciones, incluso grabaron la final. En este contexto, y para sorpresa de muchos, trascendió que la relación de Alex Caniggia y Melody Luz está intacta, siguen súper enamorados.

Y eso mismo se pudo ver en las redes de ambos, ya que Alex rompió con las reglas y terminó con su “silencio” en las redes. Y no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que él no dejó a nadie a cargo en su momento para que se las maneje durante su ausencia, como hicieron muchos participantes.

El hijo de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis subió en las últimas horas un romántico posteo dedicado a especialmente para su novia.

Alexander subió dos fotos en la primera escribió en italiano: “Ti amo amore mío”. Y en la otra postal en la que se lo ve besando a su novia bailarina agregó: “Te amo enana”.

Alex Caniggia, súper enamorado de Melody Luz.

Ella no se quedó atrás, y compartió la foto que les tomaron durante su estadía en el hotel y le respondió “Te amo Dimitri”, que es el segundo nombre del mellizo de Charlotte Caniggia y del que está muy orgulloso de llevar.

Estefi Berardi confirmó en Mañanísima que Alex y Melody están disfrutando de la relación afuera del hotel. Y reveló que el mediático y la bailarina “están a full”, y que él se las presentó a su familia.

“La final ya se grabó. No se sabe quién gana. Eso no lo sabe nadie. Están todos afuera y no pueden hablar con la prensa. Están guardados”, aclaró Estefi.

Y luego ahondó en el noviazgo que inició en el programa. “Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados”.

“Hacen planes juntos. Van a comer a la casa de amigos y van de la mano, como parejita”, contó la panelista. Y agregó: “Es amor verdadero. Están re enganchados”.

Finalmente, reveló lo que muchos querían saber: “Alex Caniggia ya presentó a Melody a su familia, y me dicen que todo bien”. De esta manera, Berardi dejó en claro que Mariana Nannis ya conoce a su nueva nuera y la habría aceptado, lo mismo con Charlotte Caniggia.