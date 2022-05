Alex Caniggia confesó que está enamorado: “Encontré a la emperadora”

Alex Caniggia es un huracán y por donde pasa deja caos, pero en esta oportunidad ese caos está lleno de amor. Para sorpresa de muchos, la relación entre Alex Caniggia y Melody Luz dentro de El Hotel de los famosos crece día a día.

La pareja lleva un tiempo juntos dentro del reality y lo que muchos pensaban que era solo una cuestión de pasión y sexo, se fue convirtiendo en cariño y amor. En su momento, los demás huéspedes del hotel se quejaban por los ruidosos encuentros de los enamorados.

“Por primera vez encontré la candidata para ser La Emperadora”, confesó Alex ante las preguntas del Chino Leunis.

“Espero que todo lo que diga o lo que habla enserio conmigo, porque sino se va a comer una gran cruz. Yo no quiero que sea un amor de reality, quiero que prospere”. Con esta palabras, Melody dejaba bien en claro que ella va por todo con Alex. “La idea no es ser novios para un juego. Lo sentimos natural, estamos todo el día juntos, así que yo espero que esto siga” remarcó la bailarina.

Alex Caniggia y Melody Luz van en serio y anunciaron su noviazgo.

Las declaraciones de Alex Caniggia sorprenden porque están cargadas de un sentimiento que él siempre fue reació a mostrar. Siempre duro, nunca induro, como diría él mimo, su testimonio es de un hombre enamorado: “Yo no pensaba enamorarme jamás acá, de nadie. Sí estar con alguien, porque sino me muero, pero enamorarme no. Nos parecemos, yo tengo personalidad, ella tiene personalidad, y la verdad es que Carlita me enamora día a día. Es el amore mío”.

“La amo con todo mi corazón, profundamente. La primera vez que la besé, sinceramente les digo, sentí todo”. Contundente