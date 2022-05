Alex Caniggia y Melody Luz van en serio y anunciaron su noviazgo: “Va más allá que el reality”

Alex Caniggia y Melody Luz generaron revuelo en “El Hotel de los Famosos” desde el comienzo de su coqueteo, que se puso cada vez más intenso. La relación de ambos ya llega a incomodar al resto de los participantes, ya que no se separan ni un segundo y no les importa demostrarse afecto con otro al lado, pero ya no es solo piel sino también mucho amor el que sienten el uno por el otro.

Luego de que Alex invitó a Melody formalmente a viajar con él a Europa, el hijo de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis y la bailarina anunciaron que están de novios. Ambos decidieron formalizar su vínculo y se lo comunicaron a sus compañeros.

“Ustedes es como que abrieron el espacio del amor, del cariño, del afecto. Si vos en este momento vas a uno de esos lugares que tenés que poner una ficha, estado civil, ¿qué pones ahí?”, le preguntó el Chino Leunis al hijo del exfutbolista.

“Yo creo que hoy oficializamos”, dijo Melody y dejó a todos sorprendidos. “Chino, ¿estás listo?”, le preguntó Alex al conductor del reality.

“Somos novios Chino”, lanzó Alex y automáticamente sus compañeros reaccionaron ante el anuncio del Emperador. “Chau chicos, vayan al corte Chino”, dijo Imanol Rodríguez y todos los participantes se levantaron del sillón.

“Feliciten a los novios”, les dijo el Chino entre risas. “¿Ustedes dicen que se viene otro casamiento en el hotel?”, les preguntó el Chino. “No, casamiento no”, dijeron ellos al unísono.

“¿Esto significa que si ustedes salieran de acá empezarían con una relación fuera del hotel?”, los consultó Leunis. “Sí, a fondo Chino, familia”, le dijo Alex.

“La idea no es ser novios por el reality, en el reality y para un juego. Lo sentimos natural, estamos todo el día juntos y yo espero que esto siga después del reality”, dijo

Alex Caniggia invitó a Melody Luz a recorrer Europa

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis le propuso a la bailarina que viaje con él a Europa, lo que sorprendió a la joven quien no se lo esperaba.

Esto se dio mientras ambos desayunaban junto a Locho Loccisano y él le preguntó a Alex: “¿Te vas a quedar en la Argentina ahora o te vas?”.

“No, ahora me voy en julio por toda Europa, un mes con amigos. Después vuelvo y sigo”, respondió de forma escueta Caniggia sobre lo que hará cuando salga del Hotel. “¿Vos vas a hacer algo?”, agregó incluyendo a Melody.

Sincera, la bailarina admitió: “No planeé nada”. Por su parte, jugándosela, Alex la invitó: “Bueno, entonces vení conmigo. Carlita se viene de viaje conmigo, me la llevo de una”. “Esperame que gane acá y nos vamos”, cerró ella con seguridad en sí misma.