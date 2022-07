Alejandro Fantino se casa con su novia 23 años menor que él: el romántico compromiso en el paraíso

Grecia fue el lugar elegido por Alejandro Fantino para dar un paso muy importante junto a su pareja, fue el momento perfecto para su propuesta de casamiento. Coni Mosqueira, con quien está desde hace 5 años, no se esperaba para nada lo que sucedió en este destino paradisíaco.

“El corazón me explota de felicidad”, escribió Coni en su cuenta de Instagram para compartir el romántico momento en el que Fantino le pidió que se comprometiera con él.

La pareja se encuentra de vacaciones en Europa y sellaron su amor en un lugar paradisíaco. Minutos después de la publicación, el conductor confirmó en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece) que le hizo una propuesta formal a su novia y que no se trata solo de que le regaló un anillo.

La flamante pareja anunció la noticia por Instagram.

Al aire, el panelista Ariel Wolman amplió la información sobre la propuesta y reveló que se llevó cuando ambos estaban paseando en barco.

“Cuando fueron a Santorini él llevó el anillo escondido y la sorprende a Coni con la propuesta de casamiento. Él armó todo esto- el viaje -para declararle su amor y comprometerse”, contó Carlos Monti afirmando lo que dijo su colega.

Coni luciendo su anillo de compromiso.

La palabra de Alejandro Fantino tras el compromiso con su novia

Siguiendo con el programa, Wolman leyó el mensaje que le había enviado Fantino: “Si Ari, nos comprometimos. Estoy en un barco con una señal de mie... yendo a Atenas en un rato”, le dijo el conductor. “La sorpresa es que ya están comprometidos. Quizás vuelven y se casan”, adelantó el columnista.

El gran paso de la pareja.

Por su parte, Mariel Di Lenarda dio a conocer mas información sobre el viaje de la pareja. “Él está muy enamorado. Mirá cómo despistó porque yo sé que el pasaje era a París. Él viajaba a París y apareció en Grecia comprometiéndose”. En este sentido, la conductora reveló otro llamativo dato: “Él tiene muchas ganas con Coni de volver a ser papá, él ya tiene un hijo grande”.

La historia de amor entre Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Constanza Mosqueira se conocieron en Tequila, el famoso boliche de la Costanera porteña. “Yo me había ido de la noche con La isla bonita de Madonna y regresé a la noche con unos DJ de los que no sabía nada”, bromeó el periodista, en referencia a su pareja de 10 años con Miriam Lanzoni y su entonces flamante soltería.

Coni estaba con sus primas y él con amigos. “Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar. Estaba falto de timing y de palabras”, reconoció. “Le pedí el teléfono y no sabía si escribirle. Después le terminé escribiendo por Instagram y salimos a cenar”, finalizó Fantino.