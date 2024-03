La indignación de Alejandro Fantino por la millonaria factura de luz que le llegó a su radio

Alejandro Fantino expresó su enojo por una factura de luz exorbitante que recibió en el estudio de Neura, su canal de Youtube. El conductor, a través de su streaming, compartió su descontento al mostrar la boleta que detallaba el monto a pagar: casi cinco millones de pesos argentinos, específicamente 4,294,566.42 pesos.

Fantino explicó que Neura es una empresa que abarca distintos medios, incluyendo streaming, Twitch, Youtube y una radio en la frecuencia 89.7. Ante la elevada factura, expresó su preocupación y cuestionó cómo afrontarían ese gasto.

“Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”, dijo.

Alejandro Fantino en Neura. (La Voz)

El conductor enfatizó su amor por la comunicación y el trabajo en Neura, pero señaló que no podían seguir adelante si los costos seguían aumentando de manera desproporcionada. “Y yo lo voy a decir abiertamente a esto: a mi me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos en Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a trabajar pagando, no muchachos se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo”, advirtió.

Manifestó su preocupación por la situación económica del país y planteó la posibilidad de buscar trabajo en otros medios si la situación no mejoraba. En medio de su discurso, Fantino hizo una reflexión irónica sobre la situación, mencionando la posibilidad de que otros colegas, como Migue Granados o Nicolás Ochiatto, pudieran encontrar trabajo en distintos lugares debido a la difícil situación económica.

