Ricardo Darín le respondió a Alejandro Fantino después de que lo tildó de “soberbio” y “careta”

La guerra histórica entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino parece no tener fin y suma un nuevo capítulo. Es que el actor se mostró sorprendido por las críticas que recibió de parte del periodista por su posición frente a los recortes que sufrió el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (INCAA).

Darín se posicionó en contra del cierre del INCAA y destacó la importancia de la institución, esto provocó que Fantino opine al respecto en Neura: “Él avala esa teoría de que el que sabe de Argentina lo sabe por el cine ¿No conocen el país por logros deportivos?”. Y agregó picante “Mirá la soberbia que tiene este tipo. Sería bueno que se saquen la careta”.

“Yo fui cocinado a la parrilla en algún momento por hacerme el partenaire de este muchacho cuando estamos en una nota, y para que la nota salga mejor y que él salga mejor, yo le pregunté si no le importaba tener un avión privado. Sobre esto, me dijo ‘a mí me gusta solamente pegarme dos duchas con agua caliente al día’,

“A los tres días lo veía jugando en el club Vilas Racquet al que no podía entrar con el BMW porque pegaba el auto contra los árboles de lo grande que era”, había dicho tiempo atrás Fantino.

“Honestamente, entiendo que no solo le alcanzan las dos duchitas de agua caliente... Mucho humo... Yo ya no me como una”, lanzó en tono irónico contra el actor.

La respuesta de Darín al ninguneo de Fantino

A raíz de esta situación, el cronista de A La Tarde (AméricaTV) fue en busca de la palabra de Ricardo Darín y le consultó sobre los dichos del periodista de unos meses atrás. “Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada. No entendí por qué, yo nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como él dijo. Me llamó la atención, pero salgamos de acá, si no le respondí en su momento, no lo voy a hacer ahora”, expresó.

“Se ve que o no se entendió bien lo que yo quise decir, o no me supe explicar, puede ser... Básicamente, lo que dije es que responsabilizar a los artistas por periodos largos en donde las cuentas no cierran, me parecía un poco perverso, imprudente e injusto”, lanzó al respecto.

“Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron ‘córtenla las piernas al bastardo’ y mandaron a algunos muchachos a hacerlo”, apuntó. Darín expresó: “Creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Porque es muy difícil escapar a lo que ocurrió, con nuestro país, lamentablemente, durante tantas décadas, de que el refugio para tratar de conservar el valor de tu moneda fuera tener que ir a cambiarlo en dólares”.