Zamarbide propone liberar datos de estudiantes para acceder a contenidos educativos online

Con el fin de garantizar el acceso a sitios web y plataformas de contenido educativo a todos los estudiantes del país, el diputado nacional por Mendoza, Federico Zamarbide, presentó una iniciativa que tiene como intención disminuir la brecha digital.

El objetivo de la propuesta es, también, garantizar la conectividad educativa. Para ello, el proyecto de ley pretende que los datos de red de todas las empresas proveedoras de servicios de Internet y telefonía móvil queden liberados exclusivamente para ingresar a dichos portales.

“Tras haber mantenido reuniones con el licenciado José Thomas (director General de Escuelas) y otros referentes educativos de Mendoza, presentamos un proyecto nacional para liberar el acceso a plataformas educativas de los ministerios de Educación de la Nación y de las provincias. Lo que proponemos es que los datos de internet estén liberados para que los alumnos puedan acceder a esos portales”, explicó el diputado Zamarbide.

Asimismo, el legislador de Juntos por el Cambio remarcó que con la aprobación de esta ley se contribuirá a acortar la brecha digital en el país. “Con las clases virtuales, a las que hubo que recurrir por el aislamiento, se disparó con mayor fuerza la necesidad de conexión. Pero nos parece un avance a futuro que quede establecido como un derecho que los estudiantes de Argentina accedan a internet con facilidad. Esto permite igualar las condiciones de acceso en materia educativa y facilitar el progreso social en nuestro país”, afirmó Zamarbide.

La iniciativa del diputado nacional se respalda en informes del colectivo “Argentinos por la Educación”: en nuestro país 1 de cada 5 estudiantes que finaliza la primaria no cuenta con ningún tipo de acceso a internet en su hogar; ni fijo ni móvil. Además, la mitad de las conexiones fijas son de banda estrecha, lo que dificulta la fluidez para seguir, por ejemplo, una clase online. El 15% de los estudiantes de 15 años no tiene conexión a internet en su hogar y el 26% no cuenta con una computadora para uso educativo.

Finalmente, la propuesta del legislador sanrafaelino fundamenta que “la Ley 26.206 de Educación Nacional señala la responsabilidad principal e indelegable del Estado de garantizar a todos/as los/as habitantes de la Nación el derecho a una educación integral, permanente y de calidad sobre bases de igualdad, gratuidad y equidad”.