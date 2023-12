Vuelve Cornejo: expectativa por los ministerios y sus futuros funcionarios

El gobernador electo Alfredo Cornejo develará esta semana los nombres de su gabinete. La idea inicial era hacerlo el 1 de diciembre, pero después remarcó que sería a partir del primer día del mes corriente.

Hay mucho hermetismo principalmente sobre los nombres que conducirán las carteras. Y también cómo delineará la estructura con la que arrancará Cornejo la segunda era en el sillón de San Martín. Una parte de este misterio se conocerá cuando ingrese la Ley de Ministerios, algo que ocurriría hoy.

La última semana de Rodolfo Suárez en el cuarto piso de la Casa de Gobierno será clave para el futuro gabinete de Alfredo Cornejo y cómo será el esquema de funcionarios y funcionarios que conducirán las diferentes áreas del Estado mendocino.

El ex gobernador que vuelve asumirá el sábado 9 de diciembre, a las 19.30. En el mismo acto, está previsto que juren funcionarios y funcionarias. Todo dependerá de la Ley de Ministerios que debe enviar Rodolfo Suárez a la Casa de las Leyes, y que pule su sucesor. Si se demora el ingreso del proyecto, podrían jurar después.

Se espera que antes del acto de asunción se conozca, al menos, cuántos ministerios tendrá la gestión, secretarías y demás. El mandatario electo ha mantenido en absoluto secreto tanto los nombres como la distribución de áreas. No obstante, la presentación del gabinete también sería entre miércoles o jueves.

El 2 de diciembre del 2015, la Cámara de Diputados daba sanción final a la Ley de Ministerios con la que Cornejo gobernó hasta 2019. De los 12 ministerios que dejó la gestión de Francisco Pérez pasó a cinco: Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo; Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Ministerio de Hacienda y Ministerio de Seguridad.

Rumbo a su segunda era, sí dio algunos indicios con respecto a los cambios que hará. A poco del triunfo en las elecciones del 24 de setiembre, le decía a Los Andes que su intención era modificar el ministerio Turismo y Cultura que creó la legislación para la gestión de Rodolfo Suárez.

El 9 de diciembre asumió Alfredo Cornejo y cuatro años después se repetirá la imagen.

“Quiero darle una mayor envergadura a las áreas de turismo. No necesariamente que estén con Cultura, por más que se puedan asociar en los Caminos del Vino”, afirmó en ese momento.

Durante su primer mandato, la gestión de turismo pasó por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), presidido desde el 2015 hasta el 2019 por Gabriela Testa. Cultura tuvo rango de Secretaría bajo la órbita de Diego Gareca. No habría que sorprenderse si la Ley de Ministerios blanquea un esquema similar.

Otro de los cambios que estudiaba Cornejo tenía que ver con la Dirección General de Escuelas (DGE). “Yo quiero que las áreas sociales estén en la DGE porque con estas cifras de pobreza y de niños con pobreza...todos esos niños están en la escuela, entonces esa información está ahí. Y si algo tiene que tener la política social, es enfocar a la niñez para no seguir reproduciendo esta pobreza”, decía el mandatario electo.

La fusión con la Secretaría de Desarrollo Social encuentra escollos en la Constitución Provincial. La “Sección VIII Capítulo único Educación e Instrucción Pública” en la Carta Magna (desde los artículos 211 al 217) establece el funcionamiento y Cornejo estudiaba cómo resolver el asunto.

No se sabe aun a qué conclusión llegó ni cómo funcionará la DGE bajo su gestión. Un nombre que sonaba allí es el de Tadeo García Zalazar. Deportes no formará parte de esta estructura, como sí lo pensó en un primer momento.

El actual intendente de Godoy Cruz tiene un lugar asegurado en el gabinete, pero no hay confirmaciones sobre cuál será. Otra opción que se barajaba era armar un superministerio, al igual que en el 2015 y que él lo liderara.

En ese entonces Enrique Vaquié primero y luego Martín Kerchner, condujeron el ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. El actual titular de la UCR local podía tener un lugar allí. Aunque, claro, está por verse si la decisión es volver a una estructura de ese calibre. Actualmente, hay dos ministerios que tienen estas áreas: Economía por un lado y Planificación e Infraestructura Pública, por otro.

Tadeo García Zalazar dejará la Municipalidad de Godoy Cruz para llegar al gabinete de Alfredo Conejo. Foto: Prensa Godoy Cruz

Si aun no se sabe qué nombres irán a los ministerios, menos se sabe del resto. Hay una certeza en el Instituto Provincial de la Vivienda y es la salida de María Martha Ontanilla quien regresa a la Municipalidad de Mendoza para ocupar la Secretaría de Desarrollo Urbano que dejará Juan Manuel Filice. El funcionario municipal no continuará en la gestión de Ulpiano Suárez.

El área de Energía contaría con Jimena Latorre, ex titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) y diputada nacional con mandato a vencerse en los próximos días. No obstante, no hay certezas sobre si será ministra, secretaria o subsecretaria.

El ministerio de Hacienda y Finanzas seguiría como tal. No hay indicios sobre una salida de Víctor Fayad quien fue parte del equipo de Cornejo en su primer mandato. Suárez lo designó al frente de la cartera cuando Lisandro Nieri asumió como diputado nacional.

Otro cargo clave es el del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia si es que sigue denominándose de la misma manera. Víctor Ibáñez no seguirá en el cargo y llegará al Senado nacional como asesor de Mariana Juri. Un actual funcionario como es Natalio Mema, es otro de los que seguirá en el gabinete. Su intención era dejar la Secretaría de Servicios Públicos porque comanda el área desde el 2017. ¿Desembarca en el tercer piso?

Seguridad es un área que desvela a Cornejo y es un hecho que Raúl Levrino no continuará allí. Un funcionario de confianza del mandatario electo es Néstor Majul, actual subsecretario de Relaciones Institucionales y una persona que seguirá en el gabinete. Habrá que ver si continúa en Seguridad, donde ya lleva 8 años.

Levrino llegó a la cartera con Rodolfo Suárez luego de desempeñarse como Secretario de Seguridad Ciudadana en la comuna capitalina. Difícil que regrese al área porque Horacio Migliozzi, ex presidente del Honorable Concejo Deliberante, asumirá allí.

Tratamiento exprés

La Ley de Ministerios tiene altas chances de ingresar a la Legislatura este lunes. Por una cuestión de tiempos y operatividad, tendría lógica que ingrese por el Senado para que el proyecto sea tratado el martes. Y un día después, la Cámara de Diputados le de la media sanción restante.

La Legislatura provincial podría tratar esta semana la Ley de Ministerios de Alfredo Cornejo. Foto: Orlando Pelichotti

En este escenario, para el tratamiento de la normativa serán necesarios los dos tercios de los votos, dado que por los tiempos legislativos no pasará por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para su debate. La oposición entonces, deberá aportar apoyo para llegar a 25 votos (el oficialismo tiene 19) en el Senado. Y también dependerá de los otros bloques en Diputados.

No hay antecedentes de rechazos mayoritarios por parte de la oposición a una ley de ministerios. Aunque podrían haber reparos durante el debate, como ha sucedido otras veces, sobre la relevancia que se da, o no, a determinadas áreas.

En caso de que se dilate la presentación esta semana, el Senado deberá pedir una sesión especial para tratarlo el jueves a más tardar porque el viernes es feriado y llegar así, con la ley sancionada. Si bien el reglamento interno dispone que debe solicitarse con tres días de antelación, un acuerdo político con la oposición evitaría inconvenientes.

Igualmente, en Cambia Mendoza aseguran que “no es el final de los tiempos” porque si el proyecto no se convierte en ley antes del viernes, los nuevos ministros y ministras podrían jurar para ocupar ministerios actuales y luego se hacen los cambios correspondientes. O bien, postergar la jura para después de sancionada la normativa.