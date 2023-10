Alfredo Cornejo asumirá recién en diciembre como nuevo gobernador de la provincia, pero recibe a Los Andes en la Casa de Gobierno. A pocos días de la elección, ya está comandando la transición.

En su primera entrevista después de las elecciones, habla de sus innovaciones, con énfasis en el área de seguridad y en el manejo de las cúpulas policiales. No da pistas sobre el gabinete, aunque confirma lo que se sabe: que “tiene en cuenta” al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Sorprende con un comentario respecto de su estilo de gestión: aunque es un obsesivo, dice que le gustaría darse más tiempo para “disfrutar la vida”. Sus primeras palabras tras el triunfo electoral muestran también que pretende una buena relación con los intendentes opositores, que serán mayoría en el periodo que viene.

-¿Qué Cornejo vuelve? El dirigente y la persona.

-¿Cómo separarlo? El Alfredo dirigente es con mayor conocimiento y sabiduría. El paso del tiempo también me ha enseñado cosas, no sólo ha sido mi formación académica sino también mis experiencias de gobierno en cargos ejecutivos, ocho años intendente y cuatro gobernador. Con un contacto con un sinnúmero de vínculos más fuertes en el plano de entender los sectores empresarios, sindicales, nacionales y provinciales. Mejor formado, creo yo. Y Alfredo persona es alguien al que hace feliz el servicio público. Me gusta. No lo llevo como una carga. Tengo ganas de ser gobernador y de ejercer la administración de la provincia.

-¿Tiene menos paciencia?

-Con Cristina (Fernández de Kirchner) y con los dirigentes políticos especuladores tengo menos paciencia, pero con el periodismo tengo mucha más paciencia (risas).

-¿Tiene más ganas ahora que en el 2015 o son distintas ganas?

-Distintas ganas, pero ganas al fin. También creo que debería disfrutar un poco la vida, que tengo derecho, en el sentido de tener un poco más de ocio. Disfruto cosas sencillas y creo que tengo que darle más equilibrio a esa parte personal de ocio para el relax. De vez en cuando un viaje que sea de placer, no de trabajo, que son cosas que anhelo hacer.

-¿Cuáles son los tres problemas que se pueden solucionar sin intervención de la Nación?

-Es una pregunta difícil de responder porque tengo que ponerlo siempre en contexto. Yo creo que se pueden mejorar las cosas que son competencias de la provincia sustantivamente. En materia de seguridad creo que podemos mejorar, como mejoramos los delitos violentos, podemos mejorar en el resto de los delitos. Y eso es una cosa que depende de la provincia pero que tiene una influencia nacional ¿En qué sentido tiene influencia? Si el mercado negro y del usado es cada vez más amplio, es producto de la inflación y de la distorsión de precios. Si en el mercado negro una cubierta o un neumático tiene un valor y en el mercado formal tiene otro eso, influye sobre la inseguridad. No porque todo lo que se comercializa en el mercado usado sea ilegal, pero es otro precio. No es que no tenga influencia lo nacional sobre las metas provinciales que me pongo, sí las tiene. Con lo cual, yo haría esa salvedad y ese atenuante.

Alfredo Cornejo Gobernador electo por al provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Creo que se puede optimizar más el servicio y la red de salud. Estoy muy entusiasmado con el proyecto de digitalización, creo que eso va a optimizar recursos, va a eliminar bolsones de improductividad que tiene el sistema. Va a permitir aprovechar la gran inversión que se hizo durante mi gobierno y se continuó con Rodolfo (Suárez) en materia de salud. Consiste en la historia clínica y los turnos digitales, de manera tal de ver la trazabilidad de los turnos y de las operaciones. Me va a dar datos. Eso es sustantivo para no seguir invirtiendo a tontas y a locas y para cobrarles a las obras sociales la atención de los hospitales, que no la están pagando prácticamente.

Y después hay políticas sustantivas en las que me gustaría meterme mucho, como la administración de justicia que podría mejorar mucho. No sólo en la justicia, sino en nuestros servicios de niños, niñas y adolescentes, que son las adopciones. Nosotros necesitamos mejorar, hicimos una modificación cuando yo fui gobernador, descentralizando el hogar en varios hogares, pero claro, si no salen rápido a las adopciones, se queda con la tutela del Estado y al chico ya no lo no lo adopta nadie a los 8 años.

-¿Por dónde pasa el problema?

-Hay mucho de gestiones ejecutivas y de autorizaciones de adopciones en el Poder Judicial. Hay que meterse, no sólo es modificación de normas, que ya las hicimos, sino de gestión propiamente dicha. Debo decir que mucho dependemos del contexto nacional.

-¿En inversiones, por ejemplo?

-Exacto. En cualquiera de estas tres cosas. Nosotros tenemos que tener cámaras homogéneas para la prevención del delito y las cámaras están sirviendo, más que para la prevención, para la sanción del delito. Se usan más en las investigaciones que en la prevención. Para eso nuestras cámaras, todas, tienen que tener identificaciones de patentes y softwares. Así, el rostro que está buscado salta inmediatamente. Esa prevención del delito requiere mejor mejor gestión y una inversión que es tecnológica.

-¿Evalúa cambios en la cúpula policial?

-Las evalúo, no le pondría nombres, pero en la Policía necesitamos tener mejor gestión del recurso humano, necesitamos acelerar porque necesitamos más policías en la calle. No es que no se esté designando policías, tiene una tasa alta de designación. Fue alta conmigo. Ahora ha caído un poquitito, pero sigue siendo alta con respecto a lo que se tiene, a los que se jubilan. Pero estamos muy lentos en pasar los trámites de Anses y designar los nuevos. Y hay un problema de gestión:tenemos muchos que se van acobachando en las oficinas y eso creo que es un problema de liderazgo. Hay que ajustar allí. Necesitamos que los jefes saquen la tropa a la calle y que se pongan ellos también en en esa tarea. Vamos a trabajar mucho con ellos. Les vamos a seguir dando el respaldo que les di cuando fui gobernador. Entonces no hubo casos de gatillo fácil.

-Las pistolas Taser las usa actualmente el grupo GES, ¿piensa en ampliar su uso a otras divisiones?

-Con capacitación pueden ser usados en muchas unidades de la policía. Yo promovería eso.

-Desde que se oficializó su candidatura, meses atrás, ¿hubo un acuerdo con Suárez para que al momento de terminar la gestión dejara resueltos algunos temas como licitaciones, contratos?

-No, de ninguna manera. Categóricamente. Nunca le he sugerido nada a él, él me ha hecho consultas de temas. A veces ha tomado mis recomendaciones cuando me ha hecho consultas y a veces no ha tomado mis recomendaciones. Pero nunca le he pedido nada en todo este tiempo. Somos del mismo equipo, eso se sabe y creo que el último ha sido un triunfo no personal mío, sino un triunfo del equipo donde él es parte indisoluble.

-¿Qué reformas piensa para el organigrama de ministerios?

-Quiero seguir dando gestos de que el Estado no es dilapidador de recursos, sino que es eficaz. Vamos a hacer un diseño de ministerios y de subsecretarías lo más este acotado posible, pero no con un número. Ni siquiera tengo un número en la cabeza hoy.

-¿Tadeo García Zalazar es una persona que tiene en cuenta para ese organigrama?

-Lo tengo en cuenta porque es muy capaz y conoce el manejo del Estado. La gestión de Godoy Cruz es muy buena y él es el líder de esa buena gestión. Tengo un montón de gente en la cabeza y creo que hay que renovar muchas cosas.

-¿Fusionará algunas áreas?

-Sí. Hay una dificultad constitucional con la Dirección General de Escuelas. Yo quiero que las áreas sociales estén en la DGE porque con estas cifras de pobreza y de niños con pobreza...todos esos niños están en la escuela, entonces esa información está ahí. Y si algo tiene que tener la política social, es enfocar a la niñez para no seguir reproduciendo esta pobreza. Si bien la pobreza se incrementa derivada de la inflación, a la estructural se la atiende con educación. Contra la inflación no podemos hacer nada, pero no es poca cosa dar educación. Después quiero darle una mayor envergadura a las áreas de turismo. No necesariamente que estén con Cultura, por más que se puedan asociar en los Caminos del Vino.

-¿Qué cambio relevante hará en su gestión con respecto a la de Suárez?

-Me voy a meter mucho más en la gestión con respecto a Suárez y estoy dando ejemplos concretos del tema de la Policía, en el que hay bolsones de improductividad, en el tema de las adopciones, en temas que son sustantivos y que si no me meto yo, no van a progresar, por más que hay resultados positivos.

-¿Cómo cree que va a ser la relación con los intendentes? La mayoría son opositores.

-Tengo como proyecto trabajar en forma conjunta en las cosas que son competencia provincial o concurrentes, quiero involucrarlos y tratar de tener la mejor relación institucional. En San Rafael no me imagino atender varios temas de inseguridad y demás, sino es en forma concurrente con Omar Félix, con quién creo que se puede trabajar. Tengo respeto por él. Con (Celso) Jaque en Malargüe estamos desarrollando la minería en un lugar que tiene licencia social, y si bien el municipio no tiene facultades concretas sobre eso, esos proyectos es mejor trabajarlos con él. Con (Edgardo) González hemos tenido una charla, después de su triunfo en Lavalle. Nos hemos focalizado en tres temas: rutas, transporte de media distancia y escuela secundaria, porque en Lavalle ha crecido la matrícula un 25 por ciento y se requiere la construcción de una escuela.

Al intendente de Luján (Esteban Allasino) lo conozco hace años. Y a su familia. Él es hincha de Godoy Cruz. Hay temas concurrentes para trabajar con él. Me he cruzado mensajes con Flor Destéfanis, quedamos de reunirnos, trabajar juntos en los próximos cuatro años. Ricardo Mansur es radical, lo felicito por su triunfo y espero que podamos trabajar juntos. Voy a poner todo mi esfuerzo, después cada uno también toma sus decisiones.

-¿Descarta un intento de reforma de la Constitución?

-Yo diría que a la Constitución en la provincia de Mendoza hay que modificarla porque tiene un montón de cláusulas que están o vetustas o en desuso. Hay que formalizar lo de la autonomía municipal porque la tiene consagrada por la Constitución Nacional y la verdad que la tiene consagrada por la la Ley Orgánica de Municipalidades porque recaudan sus propias tasas toman sus propias decisiones. La verdad, es un híbrido eso, pero si hay que formalizarlo no es malo formalizar lo de la autonomía. Me niego a plantear que los problemas de Mendoza, su desarrollo y demás, son productos de esta Constitución que es muy sabia para ser de 1916. No está descartada, pero no vamos a poner toda la energía ahí.

-En materia penal, ¿es necesario reformas o gestión?

-Yo creo que exige más gestión que reformas, por ahí algunas cosas hay que modificar, por ejemplo en el tema de estafas. Te estafan en Facebook, en la venta de un auto y demás. Y no tienen sanción. Ahí quiero ser mucho más duro porque crea un mejor clima de negocios.

-Plantea un esquema de reducción impositiva, ¿se ve imposibilitado luego de los cambios en IVA y Ganancias?

-Lo hemos estado conversando, vamos a profundizarlo con el gobernador Suárez. Estamos pergeñando mantener esa baja de impuestos en esta Ley Impositiva. Mi idea no es frenarla porque nos están sacando estos recursos. Yo haría las dos cosas. Espero que el próximo gobierno nacional arregle este tema, pero hasta tanto no lo arregle, para qué tener definiciones contundentes. Prefiero seguir con la baja de impuestos provinciales.

-Hay miles de millones de pesos por morosos en impuestos provinciales, ¿tomará acción en la cobranza?

-Esa morosidad tiene un problema de gestión de ATM que tenemos que resolver rápidamente, pero yo no contaría con ese dinero de un momento para otro. Este sistema actual es bastante ineficaz para la morosidad, el sistema provincial, en todas las provincias.

-Algunas empresas que están en los primeros lugares tienen una facturación importante…

-Sí, pero no son montos tan grandes, el chiquillaje es el más grande.

-¿Qué hará con los fondos residuales de la Daabo?

-Yo los quiero eliminar. He pedido a quienes están al frente que me hagan un plan de eliminación total y vender eso. Está trayendo más costos en agencias de seguridad, en mantenerlos. Son galpones, fábricas, que no están produciendo.

-Su primera gestión tuvo el sello de las reformas y las cuestas públicas. ¿Cuál pretende que sea el sello de la segunda gestión?

-Espero que mantenga eso porque son las competencias específicas de Mendoza por las que debería evaluarse a un gobernador, pero el sello lo va a poner la propia impronta que le demos con el equipo y particularmente el contexto de la economía nacional. Si es en crecimiento, como aspiro, va a ser mejor gobierno que el anterior. En el anterior, de los cuatro años, tres fueron recesivos y así todo lo sacamos adelante. Yo me tengo fe, que puede ser un gobierno mejor, pero dependerá del contexto de crecimiento de la economía nacional.

-Es el primer gobernador en volver a ser electo en 40 años. Emilio Civit y Francisco Gabrielli también lo fueron antes de 1983 y tienen obras importantes con su nombre ¿Le gustaría que alguna llevara el suyo?

-Me gustaría que me recordaran bien, con una escuela. En vida no, no corresponde. Los que hay en vida son patéticos, como el de Emerenciano Sena en Chaco.

Cambios en el Ministerio Público Fiscal

El gobernador electo Alfredo Cornejo fue quien impulsó a Alejandro Gullé como Procurador general de la provincia, es decir, el jefe de los fiscales y encargado de ejecutar la política criminal. En la entrevista respondió en forma muy concreta qué piensa de él y de su continuidad o no en el cargo.

-¿Aspira a que haya cambios en el Ministerio Público Fiscal?

-Aspiro a que haya cambios, pero no de personas. Categóricamente lo digo. Creo que (Alejandro) Gullé ha trabajado bien. Él es en parte el responsable de la baja de los delitos violentos. Sí, creo que hay que ponerle más agilidad a todo el sistema penal y creo que todavía hay bolsones amplios de improductividad, en el resto de los delitos.

Cree que puede haber “caos” con Milei

-¿Si gana Milei advierte un caos?

-Yo creo que hay probabilidades de que exista un caos hay probabilidades. Lo de Milei es un salto al vacío. No quiero que la Argentina salte al vacío.

-Dice que el rumbo de la economía nacional cambiará después de las elecciones, ¿por qué con Bullrich es un cambio seguro?

-Tiene 10 gobernadores detrás, tiene poder político. Cambiar de modelo económico va a traer turbulencias, no es que se cambia de modelo económico así con un chasquido. Si no se hace con poder político, no hay cambio. No lo veo a Milei con poder político para ese cambio, es más incertidumbre. Y con Massa no es ningún cambio de modelo económico, por más que hay una demanda social de cambio. Ahora baja impuestos que se va, tenía que bajar el gasto.

-En un escenario en el que gane Milei, la situación se complica y se repitiera un escenario como el del 2001. Le piden ser Presidente, ¿aceptaría?

-(Risas) Yo no prefiero hacer ese escenario porque primero aspiro a que nunca tengamos una interrupción constitucional, nunca, eso sería un retroceso. Una Asamblea Legislativa no sería una interrupción constitucional, serían el marco de los procesos, pero si hemos llegado a eso es porque ha habido un caos y una crisis que seguramente ha pagado muy cara la sociedad argentina. Hiperinflación, estallidos, saqueos. No lo deseo. Creo que el sistema institucional está bastante preparado para un Trump como en Estados Unidos y creo que está preparado para eso. El sistema institucional tiene pesos y contrapesos que la Argentina todavía no ha probado en estos cuarenta años bien.