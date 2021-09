Un municipio mendocino regaló cajas navideñas a fin de año y ahora padece “desequilibrios financieros”

La Nación otorgó a la municipalidad de La Paz un subsidio de $15 millones para atender a “desequilibrios financieros”. El pedido fue formalizado por el intendente peronista Fernando Ubieta, quien sostuvo que la comuna “está bien financieramente” pero que tuvo gastos “superfluos” productos de la pandemia del coronavirus.

Mediante el decreto 1199 del Boletín Oficial se oficializó el envío, que se hizo efectivo el 19 de agosto para el departamento del este provincial. “Otórguese a la Municipalidad de La Paz un subsidio con cargo a rendir cuentas por el importe total de PESOS: QUINCE MILLONES ($15.000.000,00), para hacer frente a Desequilibrios Financieros del municipio”, marca el artículo 1 de la norma.

Además, en su artículo 2 establece que el intendente Ubieta “deberá realizar la rendición de cuentas correspondiente, conforme a los normas contenidas en el Acuerdo N° 2514/97″.

En los considerandos del decreto firmado por el gobernador, Rodolfo Suárez; y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; se establece que el monto saldrá con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “incorporados al Presupuesto Provincial oportunamente por el ministerio de Hacienda”. Es decir que los recursos son enviados por el gobierno de Alberto Fernández.

En diálogo con Los Andes, Ubieta señaló que La Paz “está está bien financieramente”, pero indicó que durante la pandemia tuvieron “muchos gastos superfluos”, y aseguró que parte del dinero de la comuna se ha utilizado en colaboraciones a organismos provinciales, ya sea arreglando móviles policiales, comprando cubiertas para los patrulleros, y también con el arreglo del camión de bomberos. Además marcó que se hicieron cargo de contratos en el hospital de La Paz en este contexto delicado en términos sanitarios.

Y remató: “Desde la Provincia no me han ayudado con alguna partida extrapresupuestaria, y yo dependo íntegramente de la coparticipación lamentablemente, no tengo recaudación propia, por lo tanto gestiono a nivel nacional para conseguir la ayuda necesaria para los vecinos de La Paz”.

A fines del año pasado, Ubieta quedó envuelto en una polémica por el reparto de 4.000 cajas navideñas que contenían una sidra, un budín, un turrón, una garrapiñada y un pan dulce. También se compraron 4.000 baldes de helado de 3 litros (de tres sabores) y 8.000 kilos de pollo congelado.

En ese momento, el Intendente aseguró que no había “nada extraño” en la compra de las cajas navideñas y el resto de los productos. “Decidí que en este año tan malo y particular, todos los paceños tengan para brindar y comer y pasarlo en familia. Nada más, es muy simple”.

“No entiendo el revuelo que hay. Hay políticos que se gastan millones de pesos en sus fotos en hacerse conocidos para ocupar un cargo. Bueno yo considero que esto es necesario y que todos merecen pasar una fiesta tranquila en familia y felices”, expresó.

Pocos meses después del gasto, la comuna da síntomas de ahogo financiero.

El decreto

Artículo 1°: Otórguese a la Municipalidad de La Paz un subsidio con cargo a rendir cuentas por el importe total de PESOS: QUINCE MILLONES ($15.000.000,00), para hacer frente a Desequilibrios Financieros del municipio.

Artículo2°: El señor Intendente de la Municipalidad de La Paz, Fernando Alcides Ubieta, D.N.I. N° 27.612.487, deberá realizar la rendición de cuentas correspondiente, conforme a los normas contenidas en el Acuerdo N° 2514/97, texto ordenado por Acuerdo N° 6374/17 y su modificatorio del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 3°: La transferencia dispuesta por el presente, será atendida por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la cuenta U.G.C. G99019 43117 074, U.G.G.G96137 del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2021.

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese