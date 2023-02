Boleta Única: empresario radical ofreció una impresión barata y se desató la polémica

Se trata de Jorge Palero, ex legislador de la UCR y dueño de una imprenta que siempre emitió las boleta de los candidatos de su partido. La Junta Electoral advirtió que ahora no puede acordar precios por su cuenta con los “clientes” y lo cuestionó. Pero Palero contraatacó: “Dicen que el precio es 300 pesos, pero no puede salir más de 200″.