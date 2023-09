Un asesor de Milei puso freno a la dolarización: “No vamos a dolarizar si no hay dólares”

En caso de que Javier Milei sea elegido presidente, su tan promocionado plan de dolarizar la economía no se realizará “si no hay dólares”, afirmó Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos del candidato libertario.

Así lo señaló en el marco del ciclo “Democracia y Desarrollo”, organizado por Clarín. ”Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal”, indicó el economista.

Pese a decir que la dolarización “tiene sus defectos” y que no son “sólo virtudes”, Epstein subrayó que “lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra”.

Epstein, que es director de una empresa dedicada al análisis de los mercados de capitales, ingresó en junio al equipo de Milei como miembro del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza.

”Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más”, sostuvo.

Al referirse al plan de dolarizar la economía, la principal propuesta de Javier Milei, Epstein sacó de sus bolsillos un billete de un dólar, que tomó con la mano derecha, y $700, que sostuvo con la izquierda.

Tras esta acción, aseguró que “los pesos son papel pintado que nadie quiere” y destacó que, en caso de llegar a la Casa Rosada y avanzar en la implementación del dólar como moneda, éste “le permitirá a los trabajadores preservar el valor de sus salarios”.

La reacción de Juntos por el Cambio a las declaraciones de Epstein

Las declaraciones de Epstein fueron criticadas por el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, quien citó una frase del ministro de Economía que tendrá la coalición de Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, Carlos Melconian.

”Como dice Carlos Melconian, ¡me invitás a comer fideos con tuco pero no hay fideos! Dejen de engañar a la gente, por favor”, publicó Grindetti en sus redes.

También fue cuestionado Epstein por el diputado Cristian Ritondo, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de JxC.”Se dieron cuenta”, dijo lacónico en Twitter.

Por su parte, Melconian consideró que el proyecto de dolarización de Milei “está a punto de archivarse”.

Carlos Melconian consideró que el proyecto de dolarización de Milei “está a punto de archivarse”. (Pedro Castillo / La Voz)

”Creo que está a punto de archivarse ese proceso, porque sus propios ideólogos se dan cuenta que no va”, resaltó Melconian en diálogo con Radio Rivadavia.

El presidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri recalcó que “ahora que viene el momento de la propuesta”, hay que tener “cuidado” porque están las que “requieren para ser implementadas de una licuación feroz”.

”O requieren patear los pasivos del Banco Central, que ese es el Plan Bonex de la economía, o requieren para el día de mañana usar la magia de la dolarización y que todo quede dolarizado, que venga alguien con la varita mágica y dolarice inmediatamente los depósitos en pesos”, explicó.

