Alberto Fernández apuntó contra Milei por “negacionista” y dijo que “la casta económica posterga” al país

Este lunes el presidente Alberto Fernández viajó a la provincia de San Juan con motivo de la entrega de 788 viviendas a familias de Pocito que se vieron afectadas por el terremoto de enero de 2021. En ese contexto, el mandatario dio un discurso en el que cruzó a los dirigentes de La Libertad Avanza por “negacionistas de la dictadura” y advirtió que “la casta económica argentina” es la que “posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos”. Además, reiteró el llamado a construir un Gobierno de “unidad nacional” hacia el futuro, informó Télam.

“La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar en contra de la casta es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”, expresó el Presidente al encabezar la entrega de 788 viviendas en la provincia de San Juan.

Acompañado por el gobernador de esa provincia cuyana, Sergio Uñac; y por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández reivindicó el trabajo del Estado para asegurar derechos y cargó, sin nombrarlos, contra Javier Milei y Mauricio Macri.

“No es un tiempo fácil, pero en tiempos difíciles hay que hablar con la verdad. No somos negacionistas, ni de la situación económica, ni del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta Patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad”, dijo el mandatario, que, sin dar nombres, aludió a La Libertad Avanza, cuya candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para hoy a un “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en la Legislatura porteña.

“La casta económica argentina es la que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”, añadió.

El gobernador Sergio Uñac recibiendo al presidente Alberto Fernández.

También dijo haber tenido que gobernar en “condiciones muy adversas” pero destacó que se registran “25 meses” de crecimiento del empleo registrado.

En ese sentido y en referencia a Mauricio Macri apuntó: “Quien me precedió y ahora da cátedra tuvo 46 meses consecutivos de pérdida del empleo registrado, esa es la verdad”.

“Nos tocaron cuatro años espantosos para gobernar y le pusimos el pecho y lo sacamos adelante. Les pido que no retrocedamos, para que esto siga ocurriendo, hace falta que Sergio Massa sea presidente, les pido a los sanjuaninos que no se olviden de la Patria, que no se dejen llevar por el canto de sirena de nadie”, agregó.

Además, se mostró a favor de “un gran Gobierno de unidad nacional” tal como propone el candidato a presidente por el oficialismo.

Por su parte, el gobernador local, agradeció especialmente la gestión del presidente Fernández y recordó que el mandatario estuvo en los momentos más difíciles de la provincia.

“Este es momento de balance, quedan tres meses, y va a haber un recambio institucional. Hemos transitado cuatro años de realizaciones en la provincia y tiene mucho que ver con un gobierno nacional que siempre estuvo acompañando cada uno de los procesos económicos y sociales que surgieron en la provincia de San Juan”, señaló.

A su turno, el ministro Maggiotti destacó que hoy se está “cumpliendo con el valor de la palabra”, cambiándole “la vida a 788 familias”.

Tras el terremoto de 6,3 grados de magnitud que golpeó a San Juan en 2021, Alberto Fernández hizo una viaje de urgencia a la provincia. Anunció ayuda estatal para los damnificados.

“Ustedes van a tener una casa que la van a transformar en hogar y van a poder desarrollarse junto a su familia. El Estado sirve para igualar derechos y así es como lo piensa nuestra doctrina, como Perón y como lo piensa el Presidente”, afirmó.

Las 788 viviendas que se entregaron hoy corresponden al programa Casa Propia y serán beneficiarios de las mismas familias de los barrios Pocito y Las Pampas, informó la Casa Rosada en un comunicado.

El Gobierno nacional ya hizo entrega en la provincia de 6.733 soluciones habitacionales de un total de 13.655, mientras que otras 6.134 se encuentran en ejecución.

Además, Fernández suscribió proyectos de inversión del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba V) destinados a mejorar la infraestructura básica y el desarrollo comunitario en hogares de los barrios Rawson, Caucete y Pocito.

