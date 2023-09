Organismos de DDHH se manifestarán en repudio por el acto negacionista organizado por Victoria Villarruel

Ayer, la actual diputada nacional y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel anunció la realización de un acto en “homenaje a las víctimas del terrorismo” de organizaciones armadas como ERP y Montoneros y generó el repudio masivo de parte de organizaciones sindicales, de Derechos Humanos y en diferentes referentes políticos. Como consecuencia, dichos organismos convocaron a una manifestación para mañana en las puertas de la Legislatura porteña, informó Télam.

El acto está previsto para el lunes a las 17 en el Salón Dorado de Legislatura porteña, organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria; y también por la legisladora Lucía Montenegro (LLA), en el que está previsto que diserten Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado y asesinado por el ERP en 1974, recientemente declarado Siervo de Dios por el Vaticano.

Legisladores, actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y sindicales repudiaron hoy el acto por considerarlo negacionista y convocaron a manifestarse desde las 16.30 frente a la Legislatura, en Perú 160.

La convocatoria es encabezada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, entre otras organizaciones.

Además, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará una conferencia de prensa a las 12, según informó el legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

Desde HIJOS Capital manifestaron: “Los genocidas robaron bebés y se apropiaron de ellos. A quien le abren las puertas de la Legislatura porteña este lunes lo niega y quiere gobernar el país”.

Por su parte, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico bonaerense, Victoria Donda, escribió en su cuenta de Twitter: “Frente al negacionismo, la respuesta es firme y contundente: Nunca Más. Nos vemos mañana para seguir luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Asimismo, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Plá, expresó en la misma red social: “Repudio al acto negacionista de Villarruel y Milei. Fue genocidio. Son 30 mil. Nos vemos el lunes”.

La dirigente del Nuevo MAS, Mañuela Castañeira, apuntó contra Victoria Villarruel porque “vuelve a justificar hoy el uso de la Legislatura Porteña para reivindicar el genocidio de la dictadura militar”.

Convocatoria de organismos de Derechos Humanos para este lunes 4 de septiembre. Foto: Gentileza redes.

“En defensa de las libertades democráticas y contra este negacionismo del terrorismo de Estado que es habilitado por una institución del régimen como es la Legislatura de CABA, convocamos a sus puertas mañana a las 16.30hs. Todas las fuerzas que se consideren democráticas tienen que hacerse presentes mañana para frenar a la extrema derecha. ¡A las calles por Memoria, Verdad y Justicia! ¡Juicio y castigo a todos los genocidas!”, añadió.

Organizaciones sindicales como Ademys, los Metrodelegados, UTE, CTA Autónoma, ATE Capital y CTA de los Trabajadores se sumaron a la ola de repudios y exhortaron a manifestarse también este lunes en el centro porteño.

Desde ATE Capital señalaron: “No podemos construir un país mejor si no partimos de la verdad y la justicia. La llegada al poder de defensores de genocidas pone en peligro la base misma del sistema democrático”.

En esa misma línea, su secretario general Daniel Catalano expresó: “Ante la provocación de las y los negacionistas, nos encontramos este lunes a las 16hrs junto a los organismos de DDHH frente a Legislatura de CABA. Repudiamos a quienes defienden a les responsables de la última dictadura junto Victoria Villarruel y les respondemos con organización”.

CTA Autónoma repudió “el acto negacionista y reivindicador del genocidio convocado por la candidata a vicepresidenta de Milei” y también “la entrega de una institución de la democracia que hace el Gobierno de la Ciudad, a 40 años de recuperar el orden constitucional en Argentina”.

“El acto constituye una embestida que va a lo más profundo de nuestra historia y memoria colectiva: nuestrxs 30.000. Echar por tierra la trama negacionista y la intolerancia democrática por parte de sectores de ultraderecha que pretenden gobernar nuestro país, es nuestra tarea”, afirmaron en su cuenta de Twitter.

Imagen de archivo. El kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza fué el punto de partida de la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia a 47 años del golpe militar en Argentina Foto: José Gutierrez / Los Andes

La Convocatoria de Victoria Villarruel

La compañera de fórmula elegida por Javier Milei anunció la realización del acto a través de sus redes sociales. Allí, el sábado 2 de septiembre escribió: “El 21 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, con celtyv y @LMontenegrochdk las acompañaremos el lunes 4/9 cuando relaten el terror que vivieron a manos de Montoneros y el ERP”.

“Sus vidas amordazadas por la impunidad tendrán el abrazo de tantos que solo reclamamos ¡Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas del Terrorismo!”agregó. Sobre los disertantes, explicó: “Nos contarán su historia Lorenza mamá de Laura una estudiante de 18 años asesinada por un cochebomba de Montoneros en democracia (1975). Graciela hija de Hector un cantinero del pueblo de Santa Lucía en Tucumán asesinado por el ERP en democracia (1974) y Arturo hijo de Argentino, militar secuestrado, torturado y asesinado por el ERP luego de 372 días de cautiverio en democracia (1975)”.

Este domingo, ante la ola de repudio que generó su convocatoria, la diputada volvió a expresarse en sus redes sociales. “Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo q hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren que se sepa la verdad, porque la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos”, escribió en la red social de Twitter.

“He luchado y lo sigo haciendo por los que no tienen DDHH. Estudié, entrevisté a todos los que pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, di conferencias pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones. Solo lucho para darle voz a los que ustedes asesinaron en nombre de una revolución que nadie les pidió”, cerró.

