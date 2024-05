Senado: de qué votos depende el oficialismo para sancionar la “ley bases” y el paquete fiscal

La “ley bases” y el paquete fiscal ingresarán formalmente este viernes al Senado y comenzará la cuenta regresiva hacia una votación con final electrizante. El oficialismo no solo está apretado por los tiempos (quedan tan solo tres semanas para el Pacto del 25 de Mayo) sino también por los números, lo que obliga al Gobierno a tender puentes con gobernadores peronistas y de sellos provinciales.

El debate en comisiones se desarrollará el martes, miércoles y jueves de la semana próxima, y el objetivo para el que ya trabajan la vicepresidenta Victoria Villarruel, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, es darle luz verde a ambas medias sanciones, ya que cualquier cambio haría que el texto vuelva a Diputados en segunda revisión.

La mira está puesta en los gobernadores patagónicos Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), pero también en los peronistas Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). No solo podrían ayudar aportando votos favorables: también podrían hacerlo promoviendo abstenciones o ausencias.

El proyecto que contiene las facultades delegadas, las privatizaciones y la reforma laboral, entre otros temas, parece enfrentar un escenario algo más favorable que el paquete fiscal. Es que en Diputados, la reinstauración del impuesto a las Ganancias se topó con el rechazo de cinco patagónicos y ocho radicales disidentes, lo que arroja dudas sobre el resultado en el Senado.

En la Cámara alta, Unión por la Patria es primera minoría con 33 senadores, es decir, está a apenas cuatro del quórum. La Libertad Avanza tiene tan solo siete representantes, y para aprobar las leyes necesita de la ayuda de un conglomerado opositor no kirchnerista de 32, donde hay 7 del PRO, 13 de la UCR y 12 de partidos provinciales o sin terminales en gobernadores.

Si todo ese conjunto de senadores acompaña la “ley bases”, el oficialismo estaría en condiciones de sancionarla con 39 votos, en un escenario ideal. Todo indica que el PRO volverá a mostrar fidelidad, pero la UCR no tiene una posición orgánica (en Diputados se dividieron entre el apoyo y la abstención) y varios senadores quieren estudiar la letra chica y escuchar a los gobernadores del partido antes de pronunciarse.

“Queremos que le vaya bien al presidente, pero no estoy en condiciones de decir exactamente qué va a pasar”, manifestó a Radio Perfil el chaqueño Víctor Zimmermann, que reporta al mandatario Leandro Zdero. El titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, también mostró cautela y sugirió la posibilidad de convocar a gobernadores a una reunión de bloque.

Por fuera del PRO y el radicalismo, los votos clave son los de la cordobesa Alejandra Vigo (votaría a favor en sintonía con los diputados de Martín Llaryora), el correntino Carlos “Camau” Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider, que no tienen gobernadores a los que obedecer.

La lista sigue con senadores vinculados a cuatro gobernadores patagónicos. El rionegrino Alberto Weretilneck aportó un voto a favor en Diputados, y en el Senado repetiría el apoyo con Mónica Silva. El neuquino Rolando Figueroa también garantizó un voto favorable en la Cámara baja, pero en el Senado no tiene representantes directos: Lucila Crexell se muestra cercana, pero tiene juego propio.

En tanto, el santacruceño Claudio Vidal jugó a dos puntas: uno de sus diputados votó afirmativamente y otro se ausentó. Esa estrategia genera incertidumbre en el Senado, donde deberán votar José María Carambia y Natalia Gadano. Asimismo, el chubutense Ignacio “Nacho” Torres tiene influencia sobre Andrea Cristina y Edith Terenzi; en la Cámara baja aportó un voto a favor.

En la otra punta del país, el Frente de la Concordia Misionero, por el que gobierna Hugo Passalacqua, se alineó al oficialismo en Diputados. En el Senado cuenta con los votos de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que (dato aparte) se abstuvieron cuando se votó el DNU 70/23. Por último figura el exgobernador salteño Juan Carlos Romero.

Unión por la Patria

En Diputados, Unión por la Patria logró evitar las fisuras y rechazó uniformemente la “ley bases”, pero en el Senado hay dudas. El interbloque presidido por José Mayans tenía prevista una primera reunión por zoom este jueves. “Si hay coherencia y tenemos la visión de una Patria libre, justa y soberana, este proyecto tiene que ser rechazado”, sentenció el formoseño en diálogo con El Destape.

El santiagueño Zamora, que promovió el voto en contra en Diputados, manda sobre los tres senadores de esa provincia: Claudia Ledesma Abdala (su esposa), Gerardo Montenegro y José Neder. Pero otros peronistas no tienen el mismo grado de autoridad.

El tucumano Osvaldo Jaldo (que mandó a sus diputados a romper con Unión por la Patria) apoyó la “ley bases”, pero quien ocupa una banca en la Cámara alta es su antecesor Juan Manzur, con quien mantiene fricciones. Las miradas apuntan a la otra peronista tucumana, Sandra Mendoza. Jaldo se reunió este jueves con el ministro Francos y avanzaron las negociaciones.

En el caso de Catamarca, Jalil tiene dominio sobre el senador Guillermo Andrada, pero no sobre su antecesora Lucía Corpacci. La exmandataria dijo a Radio 10 que “siempre fue muy crítica de la Ley Bases en muchísimos puntos, por no decir en todos” e informó que “seguramente no acompañe”, pero aclaró que primero quiere leer el proyecto. Los tres diputados de Jalil votaron en contra, pero llamativamente no rechazaron la vuelta del impuesto a las Ganancias, sino que se abstuvieron.

El regreso de Ganancias con un nuevo mínimo no imponible ($1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos, con actualización en septiembre) parece enfrentar el escenario más complejo para La Libertad Avanza, sobre todo si se mira el fuerte rechazo que tuvo en Diputados desde la región patagónica, donde más trabajadores de altos ingresos pasarían a estar alcanzados por el tributo.

Allí, los gobernadores Weretilneck, Figueroa y Torres mandaron a votar en contra, mientras que Vidal repitió el doble juego y propició un rechazo y una ausencia. También votaron negativamente ocho diputados de Evolución Radical y del sector de Facundo Manes. Estos datos encienden luces de alarma por lo que pueda suceder en el Senado.

Cronograma tentativo

La semana próxima arrancará con una reunión virtual de jefes de bloque del oficialismo y la oposición no kirchnerista el lunes. Según un cronograma tentativo al que accedió este medio, el martes y miércoles se debatirá la “ley bases” en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, en el Salón Azul.

El martes asistirían el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el miércoles, los secretarios de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero. El mismo miércoles también se comenzaría a debatir el paquete fiscal con Guberman y otros funcionarios de Economía. Se espera así que el jueves se firmen ambos dictámenes, para habilitar la votación en el recinto una semana después.