Milei y la otra campaña del miedo: dijo que JxC lleva a “una hiperinflación y dolarización sangrienta”

El candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza) salió al cruce de Carlos Melconian, el economista elegido por Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) para ser su ministro de Economía en caso de alcanzar la presidencia. Como hace el oficialismo con la llamada “campaña del miedo”, el libertario dio un pronóstico negativo si JxC llegara al poder: habló de 80% de pobreza, hiperinflación y dolarización “sangrienta”.

En una entrevista brindada al periodista José Del Río en LN+, el diputado nacional dijo este domingo por la noche que la propuesta económica de Juntos por el Cambio de una “economía bimonetaria” es “cobarde” y “tibia”, y que “termina en una hiperinflación y una dolarización sangrienta”.

“Queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos. Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojos en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo”, señaló Milei.

Sin nombrar a Melconian, quien en una entrevista con La Nación había declarado que “si la gente entendiera la dolarización, habría una manifestación en Plaza de Mayo”, Milei contestó: “Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco”.

“Quizá (Melconian) no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa”, lanzó el libertario.

“Si verdaderamente vas a ir a un esquema bimonetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos”, explicó Milei sobre la propuesta del bimonetarismo que planteó JxC, a la que considera terminaría en una “dolarización sangrienta”.

Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía. (Pedro Castillo / La Voz)

“¿Por qué es sangrienta? Porque terminás con un proceso de dolarización pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de pobreza. Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público. Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central”, sumó Milei.

Entonces, aseguró: “La única forma de evitar la híper es rescatar los pasivos del Banco Central. El problema dentro del Banco Central es mucho más grave que el que tenés afuera. Lo que hace la eliminación del Central es eliminar el riesgo de híper”.

En un tramo de la entrevista, Milei se comparó con El Zorro, el popular héroe televisivo. “Era un anarcocapitalista, defensor del libre comercio. Cada vez que venía alguien al puerto y quería hacer comercio con la gente del pueblo, iban los delincuentes y lo atacaban. Entonces, El Zorro eyectaba esos delincuentes y también peleaba con los delincuentes de la ciudad, es decir, los soldados, que representaban el reino, el Estado. Un personaje maravilloso El Zorro. Los chicos de la izquierda van a pedir que lo censuren”.

Seguí leyendo: