Melconian fue presentado como el ministro de Economía de Bullrich: “Hay un plan, estamos listos para desembarcar”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, presentó hoy desde Córdoba a Carlos Melconian como su referente en temas de economía, con la idea de que, en caso de que esa coalición opositora acceda a la Presidencia, sea ministro de Economía.

Melconian estuvo la semana pasada en Estados Unidos y, a su regreso al país, se reunió con Bullrich para coordinar el anuncio de este mediodía, realizado en el marco del ciclo “Voces federales”, justamente de la Fundación Mediterránea, equipo que viene trabajando en lo que sería el plan económico que implementaría Juntos por el Cambio en caso de imponerse en las elecciones generales de octubre (o el balotaje de noviembre).

“Estamos listos para desembarcar. Hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico. Tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío”, aseguró Melconian, quien dijo que el programa de JxC es “disruptivo pero dentro del sistema, institucional”.

“Siempre pensamos en devolver el horizonte, una verdadera reforma para sacar de la frustración a los compatriotas que la están padeciendo. Limpieza, transparencia y austeridad”, resaltó el reconocido economista.

Prometió “desenredar la telaraña impositiva y cambiaria” y sostuvo: “Lo que tenemos que hacer no es el ajuste, que es lo que está ocurriendo; nosotros venimos por la solución”.

Para Melconian, sus propuestas “tienen contacto con la realidad, con la cadena de valor agregado, son federalistas, tienen un formato de país”.

Además de pretender la eliminación de ministerios, recortar el gasto público y realizar una reforma laboral -algunos de los ejes de JxC- Melconian busca implementar reformas en el sistema jubilatorio, en el Estado y en la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otro lado, darle forma a la idea de “bimonetarismo” (dólar y peso) que la candidata presidencial del espacio prometió implementar en caso de acceder a la Presidencia.

Al momento de su discurso, Bullrich insistió con su idea de “cambio profundo”: “Somos conscientes de los desafíos que tenemos por delante. Hay que cambiar al país de manera irreversible”.

“Estamos decididos a hacer los cambios, recibamos en la situación que recibamos al país”, agregó la candidata. “Nunca pensamos que se podría haber llegado a esta situación”, reconoció.

“Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, mataron a un hombre delante de su familia. Esa Argentina es la que tenemos que cambiar, la de los precios que suben todos los días. Hay que frenar el caos que tiene la Argentina, y eso se hace con orden, en todos los aspectos. La Argentina del caos es una Argentina ingobernable”, lanzó este jueves.

“Por eso, en estos 40 años que vamos a vivir en democracia, no es lo mismo plantear un gobierno de transformación, un capitalismo de regla, todos iguales ante la ley. Esta es una Argentina donde los privilegios se tienen que terminar de una vez y para siempre”, remarcó la postulante y dirigente del PRO.

“La nuestra será una economía para las personas, una economía humanista, las personas estarán en el centro, no es solo de números, que son importantes, pero hay que entender que detrás de cada una de las cosas que hagamos hay un argentino que está esperando una solución”, señaló.

También tomó en su propuesta electoral una medida ya aplicada en Córdoba y Mendoza: la boleta única. Vamos a implementar la Boleta Única como Córdoba, la Unicameralidad como Córdoba, ese es el camino”, dijo.

“Un día más de privilegio para la política y el país termina en la disolución absoluta porque la gente no se lo banca más. No puede haber un centímetro del país donde no rija la ley. Este es el equipo que va a sacar a la Argentina de la crisis”, afirmó Patricia Bullrich.

En el marco de una gran convocatoria y un auditorio colmado, entre los asistentes al encuentro estuvieron los economistas Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Martín Tetaz, además de importantes empresarios de distintos ámbitos de Córdoba, legisladores y referentes del sector privado.

Bullrich llegó acompañada de su candidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

