Bullrich rompe con Macri en el PRO: sus delegados se fueron de la asamblea partidaria

Tal como se anticipaba, la mayoría que responde al expresidente Mauricio Macri decidió romper y marginar en la conducción del PRO a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La situación se desencadenó en medio de la asamblea partidaria celebrada este jueves en la zona del Abasto en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo gritos, acusaciones y reproches entre los dirigentes de primera línea del PRO, en el marco de la pelea entre Macri y Bullrich, quien buscaba un alineamiento con La Libertad Avanza e imponer a uno de los suyos como presidente de la Asamblea.

Ya se había referido Bullrich a los factores en su descargo de hoy publicado en X: “El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”.

Patricia Bullrich este jueves. / Clarín

Esta mañana, en la reunión del PRO, la mayoría absoluta que responde a Macri postuló al diputado y exintendente de Pinamar, Martín Yeza, desconociendo que iba a ser alguien propuesto por Bullrich para titular de la Asamblea. Entonces, se fueron del lugar los representantes de la ministra al bar de la esquina de Corrientes y allí la esperaron, ya que venía de interiorizarse sobre los resultados de una pericia en la investigación por el caso de Loan Peña.

Los principales referentes del bullrichismo presentes fueron Damián Arabia, Pablo Walter y Silvana Giudici, quienes denunciaron que “no se respetaron los acuerdo previos”.

Giudici dijo: “Lo más importante es la palabra, hay que cumplirla. Que no se comporten como niños en una asamblea universitaria. Mauricio es el fundador de este partido y como tal tiene la legitimidad de la presidencia. Nos comprometimos con el cambio, les dijimos a las seis millones de personas que nos votaron que había que acompañar el cambio”.

“Los 37 diputados nacionales votamos con el Gobierno y vamos a seguir acompañándolo. Que hagan lo que quieran con los cambios partidarios “, aportó, en tanto, Damián Arabia.

