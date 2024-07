Bullrich le contestó a Macri en la interna del PRO: “Decidimos apoyar a Milei”

En medio de la interna en el PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó este jueves un extenso descargo en la red social X donde ratificó su “compromiso y apoyo” al presidente Javier Milei y el proyecto nacional de La Libertad Avanza: “No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”.

El mensaje de Bullrich se da en el marco de la discusión sobre el rumbo del partido que fundó Mauricio Macri, especialmente después de las últimas declaraciones públicas de Milei, que la semana pasada anticipó que “vamos camino a una fusión de las fuerzas”.

“El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”, planteó Bullrich en su posteo de redes.

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD



Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.



Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2024

“Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”, afirmó.

En su mensaje, Bullrich enfatizó que “fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con mas fuerza. Y al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo, en campaña, el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento”.

“Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable”, dijo.

“No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes”, cerró la funcionaria de Seguridad.

Bullrich junto a Milei en lo de Mirtha Legrand.

Seguí leyendo: