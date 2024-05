Premio al mejor jefe: un empresario les regala autos 0 Km y vacaciones a sus empleados como reconocimiento

Juan Carlos Tapia, conocido empresario panameño y creador del programa “Lo Mejor del Boxeo”, ganó la admiración de muchos como “el mejor jefe del mundo” tras revelarse su generoso gesto hacia sus empleados. Según lo contado en una entrevista con el medio panameño Pódcast Metro Libre, Juan Tapia premia a sus trabajadores que cumplen una década en su empresa con un auto 0 km y días de descanso para disfrutar en familia.

“Es a modo de agradecimiento y reconocimiento por su esfuerzo y trabajo en conjunto”, explicó Tapia. En ese marco, el emprendedor ratificó que sus empleados son más que simples trabajadores, son parte de su familia, y este gesto es su manera de reconocer su dedicación y lealtad.

A través de sus red social X (antes Twitter), bajo el usuario @JCTapiaLMB, documenta con una foto cada vez que un miembro de su empresa recibe un automóvil. “Le felicito por reconocer el empeño de sus colaboradores”, escribió un internauta en una de sus publicaciones.

El empresario aseguró: “Yo me siento identificado con cada uno de mis empleados que más que eso son familia y sé lo que es venir de una provincia. Es un incentivo darle como obsequio un carro a los empleados de lo ‘Mejor del Boxeo’, llevan años acompañándome”.

Además, detalló que uno de sus empleados está a punto de recibir su quinto auto, mientras que otro pronto tendrá dos autos, tras más de veinte años de servicio. “A Jorge Cáceres, a quien le decimos “la leyenda”, va para el quinto auto. Él empezó conmigo, y Luis Daniel va por dos autos, tiene veintitantos años trabajando conmigo”, explicó.

Los modelos de los autos regalados varían, con un Kia Picanto para el personal y un Kia Sorento para los ejecutivos. “Estamos hablando de mucho dinero”, agrega.

Les obsequia automóviles a sus empleados por su dedicación y lealtad.

Además de los regalos materiales, el empresario también se preocupa por el bienestar general de su equipo, ofreciendo horarios flexibles, como los viernes con salida anticipada para que puedan disfrutar del tiempo libre con sus seres queridos.

Con más de 40 años de experiencia empresarial, Tapia considera que su ejemplo es un modelo a seguir para otras empresas, destacando la importancia de valorar y premiar el esfuerzo de los empleados. “Esto lo hago hace más de 40 años, no es proselitismo, es ejemplo y me siento muy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento”, concluyó.