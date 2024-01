5 tips para armar la valija estratégicamente en tus próximas vacaciones.

Empezó el 2024 y qué mejor que inaugurarlo con unas buenas vacaciones. Sabemos que la situación económica no es la ideal; pero si tenés la posibilidad de viajar, estos tips para armar correctamente la valija te van a servir.

Tips para armar la valija.

No solo son útiles para cuando viajas en avión y no queres pagar exceso de equipaje, sino también para no llevar valijas ni ropa de más que al final no terminás usando.

Asimismo, estos consejos te ayudarán a organizar mejor tus cosas dentro de la maleta para que meter y sacar las cosas sea mucho más sencillo y ordenado.

1- Usar organizadores

Los organizadores o necesers son claves para tener una valija ordenada. Vienen en distintos tamaños; algunos ideales para llevar productos de skincare e higiene personal, y otros para sectorizar la ropa.

Tips para armar la valija.

2- Armar con anticipación los looks

Si armas los conjuntos que vas a usar durante el viaje con anterioridad, vas a optimizar el espacio de tu valija porque no llevarías ropa de más. También, ahorras tiempo al no tener que buscar qué ponerte.

3- Doblar la ropa en rollitos

En vez de doblarla y apilarla dentro de la valija como lo hacemos en el armario, probá hacer pequeños rollitos bien ajustados. Ocupan menos espacio y hace que la ropa no se arrugue.

Tips para armar la valija.

4- Aprovechá cada rincón de tu valija

Si tu maleta tiene bolsillos, cierres o cualquier otro tipo de compartimiento, aprovechalo para guardar cosas como accesorios, carteras o sandalias.

5- Usá el espacio de las zapatillas

Aprovechá el espacio de las zapatillas u otros calzados para guardar medias, pañuelos o cualquier otro ítem que pueda llegar a ocupar espacio de más en la valija.