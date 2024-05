Mendoza es la tercera provincia con más femicidios en 2024

En lo que va de 2024 se han producido 5 femicidios en Mendoza, un dato luctuoso que no sólo deja a la provincia entre las que más han registrado sino que además denota un deterioro de las condiciones.

Con ese número de asesinatos de mujeres, la provincia queda posicionada como la tercera con más hechos en los 119 días transcurridos hasta el 30 de abril, número que comparte con Chaco. Es superada por Buenos Aires, donde hubo 34 y Santa Fé, donde fueron 7.

Los datos corresponden al Observatorio Ahora que sí nos ven y el número coincide con el del Observatorio de Mumala Mendoza.

De acuerdo a la primera organización, en 2023, hasta el 28 de diciembre, habían sido 308 en el país y 9 en Mendoza. Quedaba novena entre las 24 jurisdicciones, con el mismo número que Misiones y Santiago del Estero. Este año fueron 78 a nivel nacional, lo que implica una muerte cada 37 horas.

En Mendoza, lo sucedido este año implica que en algún lugar, un varón mató a una mujer bajo estas condiciones cada 24 días. El año pasado ocurrió cada 40.

De hecho, transcurrido un tercio del año, ya se habían registrado más de la mitad de los hechos que en todo 2023.

Para el Ministerio Público Fiscal, en 2024 han sido 3, dado que manejan diferentes criterios; fueron víctimas directas. Así, de acuerdo al área se ha producido un hecho cada 40 horas.

Femicidio en Las Heras. Caso Rocío Fabiana Flores.

En 2023, hubo 9 causas, con 8 víctimas directas y una vinculada que era un varón. Esto implica que ocurrió un hecho cada 45 días (tomando las 8).

Según opinó la abogada Rosana Dottori, Directora de Enlace Institucional del mencionado ministerio, se deben considerar periodos cerrados para ponderar las distintas circunstancias y frecuencias en igualdad de condiciones.

Hechos

Entre los casos que contempla el Ministerio Público Fiscal está el ocurrido el 26 de enero en la localidad de Eugenio Bustos, en San Carlos, cuando fue asesinada a tiros Isabel Ríos por su ex pareja, Pedro Reyes (75). El victimario se suicidó.

En febrero, María Victoria Ruiz (44) fue asesinada a golpes en una casilla rodante en un camping de El Carrizal, Rivadavia. Habría sido su pareja.

Luego, el sábado 6 de abril, Florencia Susana Guiñazú Ortuvia fue asesinada, aparentemente por ahorcamiento por su pareja, Ignacio Agustín Notto Escobar quien se suicidó al lado. Fue en Guaymallén. Ella era madre de dos hijos: un niño de 7 años que estaba en el lugar y una niña de 5 años.

Desde el Observatorio Mumalá advierten que hay un incremento de las situaciones de violencia. Luisina Blanco, trabajadora social y coordinadora del área detalló que en lo que va de 2024 registraron 5 femicidios. Los tres mencionados, que son femicidios directos, es decir de mujeres que han sido víctimas de sus parejas específicamente. En tanto 2 han ocurrido en contexto de economías delictivas, una categoría propia de la organización que ha incorporado hace dos años.

“Rocío de Las Heras fue alcanzada por una bala en un contexto de ajuste de cuentas hacia su pareja, entendiendo que muchas veces las mujeres morimos en este tipo de contexto, dado que somos el escalafón más bajo de las economías delictivas, o bien somos objeto de venganza para las situaciones de robo”, explicó en relación al caso de Rocío Fabiana Flores, una joven de 21 años, embarazada que recibió varios disparos.

Además, contemplan otro caso: “Una beba que fue asesinada, que fue abusada por su papá, la mamá estaba en situación de violencia de género y en ese contexto viola a la bebé de dos meses y la bebé como consecuencia de esto muere; esto nosotros lo consideramos feminicidio y el Ministerio Público Fiscal no”, detalló Blanco.

Según el Observatorio Ahora que sí nos ven a nivel nacional ocurrieron 70 femicidios íntimos de mujeres, 3 vinculados de mujeres y niñas y 5 vinculados de hombres y niños.

Mendoza queda posicionada como la tercera con más hechos en los 119 días transcurridos hasta el 30 de abril.

En ese marco, 73 niños y niñas perdieron a sus madres y solo en abril fueron 12. De esos hechos, 45% fueron perpetrados por la pareja y 23% por la ex pareja es decir que en 7 de cada 10 casos el asesinato fue cometido por alguien que guaradaba un vínculo de esa indole con la victima. Además hay 21% de los hechos respecto de los que no hay datos sobre la relación entre víctima y victimario. La mayoría ocurrieron en los dos primeros meses del año: 27 en enero, 26 en febrero, 12 en marzo y 13 en abril.

Además, 32,1% ocurrió en la casa de la víctima, 29,5% en la vivienda compartida, 11,5% en la vía pública, 6,4% en la vivienda del agresor y 20,5% en otros ámbitos.

Denuncias

En el área a cargo de Dottori recibieron durante 2022, 9.626 denuncias de violencia de género mientras que en 2023 fueron 9.014. Esto implica un leve descenso de estas por lo que según analizó, a partir de estos datos no puede inferirse que haya un aumento de los hechos de violencia. Los datos expresan que en 2022 recibieron 26 denuncias por día mientras que el año pasado fueron 25. Por eso destacó que esto implica en realidad una disminución de 6%.

Para tomar algo más reciente se refirió al último periodo cerrado que tienen, que es marzo de este año, cuando recepcionaron 774 denuncias, a razón de 25 por día, igual número.

Más allá de los datos disponibles, no pueden soslayarse diversas variables que inciden como el hecho de que muchas personas que sufren este tipo de abusos no denuncian, ya sea por no reconocerse víctimas, por temor, por estar impedidas de hacerlo u otros factores. Quienes trabajan en organizaciones vinculadas a las mujeres o a familias señalan que notan un incremento de las violencias y advierten que mucho tiene que ver con el contexto socioeconómico y las carencias, aunque atraviesa a todos los sectores socioeconómicos. Pero esta misma causa puede interferir en el pedido de ayuda y denuncia, asociado a la dependencia económica, violencia económica y feminización de la pobreza.

En tanto, la Mesa Orientadora en Violencia de Género, que también pertenece al ministerio y donde se brinda asesoramiento, en el primer trimestre de 2024 se realizaron 806 atenciones a las que se suman 55 consultas más que se recepcionaron a través de instituciones.

Desde 2018 a 2023 se han recibido en total 14.908 atenciones.

El estudio nacional apunta que de todos los ocurridos en 14 casos existía denuncia previa y en otros 7 existía una medida judicial contra el femicida.

Análisis

Todo esto pone en evidencia lo complejo de la problemática. “Los números no nos dicen que las denuncias hayan crecido; no se puede hacer una lectura tan lineal (...) pero por las denuncias no quiere decir que haya una disminución, que no ocurra, sabemos que siempre existe una cifra negra, que hay muchas mujeres que no pueden denunciar”, expresó la letrada.

Blanco destacó que se observan más casos de violencia de género. “Hay una fuerte cantidad de denuncias y de intentos de femicidios que no llegan a perpetrarse porque en la gran mayoría de los casos hubo una persona que intercedió”, comentó.

“Nosotras consideramos que hay un agravamiento de las situaciones de violencia de género; que frente a la avanzada de los discursos de odio, esto fomenta y exacerba el ejercicio de las violencias, obviamente que no es que hay más personas violentas, sino que en contextos de crisis económicas, y en contextos donde hay un fuerte discurso de odio hacia las mujeres, es mucho más fácil poder y es habilitante el ejercicio de la violencia”, expuso. Agregó al escenario la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres por parte del gobierno nacional y un discurso de negacionismo hacia la violencia de género que favorecen estas situaciones.

Florencia Guiñazú era madre de dos niños y fue asesinada en su casa de Guaymallén.

Dottori en tanto, destacó que se ha avanzado mucho los últimos años: “Hemos hecho mucho y falta siempre hacer más. Cada vez que haya una muerte de una mujer tenemos que replantearnos lo que hemos hecho como sociedad en las políticas públicas y en esto que es algo transversal, entonces, siempre hay cosas para hacer, pero no podemos desconocer el recorrido que ha tenido el Ministerio Público Fiscal en materia de violencia contra las mujeres”.

Agregó que la Mesa Orientadora en Violencia de Género es un canal de consulta independientemente de las oficinas fiscales al que pueden acudir quienes atraviesan por esta situación. Se encuentra en el primero piso del edificio del Polo Judicial y se puede contactar a través del teléfono 261-3487589 o por WhatsApp al 261-6864287.