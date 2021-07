Los partidos chicos apuran alianzas con el sueño de ser terceros

Las terceras fuerzas se ilusionan, en medio de la polarización electoral entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con pasar por el medio y quedarse con una banca. Si José Luis Ramón lo logró, por qué no se podría repetir el panorama, dicen algunos. Por eso la aspiración a ser diputado nacional es en donde están puestas las miradas. El Senado, con dos bancas para el primero y una para el segundo, cierra más puertas.

Como suele suceder en los comicios de medio término, todo el arco político mira al Congreso Nacional como el lugar a llegar. El próximo miércoles vence el plazo para presentar las alianzas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que serán el 12 de setiembre. Por eso, en estos días hay movimientos y conversaciones para intentar cerrar frentes los más amplios posibles que puedan ser competitivos y sumen los votos necesarios para ganar bancas.

El politólogo Julio Aguirre remarcó en diálogo con este medio que los actuales frentes son “altamente frágiles e inestables” y “está costando construir identidades políticas que vayan más allá de ciertas poses o ciertos liderazgos”. Sostiene que en Mendoza se está viendo que por las peleas y las grietas internas de las dos principales fuerzas “empieza a aparecer la posibilidad estratégica de muchos actores de decir que hay espacio para hacer algo alternativo”.

Sin embargo, resaltó que “hasta último momento van a estar viendo la posibilidad de aliarse con alguien más porque si se fragmentan tanto los terceros espacios, va a terminar no entrando ninguno”.

En un mapa hecho por Los Andes el 27 de junio se mostraba que más de 35 espacios tenían sueños electorales. En el tamiz final de cara al armado de listas, el vuelo está sobrevendido en las cabezas de boletas (muchos para pocos lugares) y se empiezan a vislumbrar algunos nombres o al menos, cómo será la distribución de candidaturas con los espacios que integran las coaliciones.

La postulación ¿testimonial? de Ramón

José Luis Ramón lanzará desde Protectora la candidatura, mañana a las 16.30. Las especulaciones en torno a con quién se agrupará son varias. La buena relación que tiene a nivel nacional con el peronismo lo ubican cercano al Frente de Todos-Partido Justicialista. Sin embargo, no habrá PASO adentro de la coalición, por lo tanto si quiere jugar en alguna lista, deberá ser sin Protectora.

“El lugar es chico, pero la generosidad es grande”, dicen en el peronismo. Por lo tanto, si el actual diputado nacional quiere renovar su banca, deberán negociar algunas condiciones. Si el primer candidato es un hombre, que está entre Emir Félix y Adolfo Bermejo, deberá secundarlo una mujer, y el tercer lugar es el que queda libre. Es el que menos seduce por las chances de ingresar más limitadas.

Hay quienes no descartan que el anuncio sea sólo eso, un anuncio. Y las razones que esgrimen es el armado de listas en toda la provincia para que traccionen votos cuando el 24 de julio deba presentarlas. A Ramón no lo ningunean dentro del peronismo porque los puntos que tiene suman “por más pocos que sean”, aunque no se define aún en qué esquema y cómo podría jugar. En el peronismo prefieren “que te juzguen, pero no que te condenen”.

En el PD se habla de repatriación

Los gansos no tienen cambios en cuanto a los aliados que irán con el sello del Partido Demócrata. Luego de la salida del oficialismo, sumó como aliados a Éxito, formado por los dirigentes del Mendoexit, y los partidos Libertario, Unir, Uni2 y Servir.

En cuanto a nombres aún no hay definiciones, pero los demócratas aspiran a encabezar una de las dos listas que ubican cargos en Buenos Aires.

Desde el histórico partido están teniendo conversaciones con gente de la Coalición Cívica, en donde el nombre fuerte es el de Gustavo Gutiérrez

Gustavo Gutiérrez y su amiga Elisa Carrió. Fueron compañeros de fórmula presidencial en 2003.

, un referente del PD. Sin dudas, su nombre tiene espalda para ocupar un lugar privilegiado en las boletas.

Si bien hay optimismo, el coto impuesto por la mesa nacional de Juntos por el Cambio complicaría el desembarco del partido que tiene como referente a Lilita Carrió. Aunque, Gutiérrez puede llegar aunque sin el respaldo partidario, dado que sí o sí deben dirimir el tema dentro del frente oficialista. “Si se van, se van solitos, el partido se queda” enfatiza un radical haciendo referencia también al Pro.

Noelia Barbeito vuelve al ruedo

El Frente Izquierda-Unidad tampoco tiene modificaciones en el tablero, en donde el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Podemos con la izquierda conformarán la estructura.

El PTS tiene mayor concentración y ya definió en la convención partidaria que Noelia Barbeito y Lautaro Jiménez, actual senador provincial y con mandato a vencerse en abril del año próximo, serán los nombres que aparezcan en el primer lugar de las listas nacionales.

Noelia Barbeito volverá a ser candidata del FIT al Congreso.

Aunque falta definir quién va a cada categoría, se confirma el retorno de la ex senadora provincial, quien luego de aspirar a la Gobernación en 2019 había vuelto a la docencia universitaria.

Marcia Marianetti, del MST, es otro nombre fuerte dentro de la alianza, aunque jugaría para ocupar una banca provincial teniendo en cuenta que el FIT pone las dos actuales en juego, una en cada cámara. Tampoco hay que descartar a Soledad Sosa y a Víctor Dávila, por el Partido Obrero, en este escenario.

Partido Federal y Partido Verde, sin cambios

El último hecho noticiable en el Partido Federal lo dio Carlos Iannizzotto cuando anunció su candidatura al Congreso Nacional, aunque no definió si aspira al Senado o a la Cámara de Diputados. En el resto de la formación no hay precisiones de cómo continuará el armado, en donde seguramente Plataforma Mendoza y el Grupo Olascoaga hagan sus aportes en cuanto a nombres.

El Partido Verde presentó su espacio hace pocos días y los nombres fuertes siguen siendo los mismos tres: Emanuel Fugazzotto, el senador provincial Marcelo Romano y el diputado provincial Mario Vadillo. No se habla aun de distribuciones, aunque el perfil de este último lo posiciona como el hombre que podría ubicarse en la lista para el Senado nacional.

Cambia Mendoza, la rotación en la mesa de negociación

El radicalismo tuvo un agitado fin de semana abrochando acuerdos con las fuerzas que venían trabajando dentro de Cambia Mendoza. Ayer se abría y se cerraba la puerta del comité de la UCR de calle Alem. Por la mañana, se confirmó que el Partido Socialista sigue. El último en firmar, ya al atardecer, fue Unión Popular, con el sancarlino Jorge Difonso a la cabeza, que había amagado con no seguir.

Por estas horas deberá confirmar el Pro cómo juega, pero las directivas nacionales fueron claras: “El partido dirime adentro, ya sea con acuerdo o con PASO, pero por afuera va el dirigente solo”, indicaron fuentes cercanas a la negociación. Omar De Marchi ya recibió una propuesta, de la que no trascendieron detalles, y deberá responder a la brevedad.