Republicanos Unidos invitó al Pro y a Difonso a ir a las PASO en Cambia Mendoza y resolver los problemas internos

El miércoles 14 de julio se cierran los frentes electorales de cara a las Elecciones Legislativas, cuyas primeras serán el 12 de setiembre, que serán y en la recta final, la pirotecnia se deja ver en las redes sociales.

Cambia Mendoza está negociando la continuidad de sus socios, principalmente el Pro con Omar De Marchi como figura que amaga con pegar el portazo. Si bien la mesa nacional de Juntos por el Cambio ya dispuso que la UCR y el Pro dirimen sus aspiraciones dentro del frente, el ex intendente de Luján de Cuyo ha mostrado sus discrepancias con la conducción actual.

Jorge Difonso, del Frente Renovador-Unión Popular, es otro de los jugadores que por estas horas define si sigue o no dentro del oficialismo. Cercano al massismo, evalúa cómo afrontar los comicios legislativos. Hay que agregar también a la Coalición Cívica, que según deslizó Gustavo Gutiérrez, también analiza otras alternativas.

Desde Republicanos Unidos Mendoza, quienes ya confirmaron que irán a las PASO dentro de Cambia Mendoza, invitaron a los dudosos a que no sean funcionales al kirchnerismo.

El partido de Ricardo López Murphy, que tiene a Rodolfo Vargas Arizu como referentes en la provincia, junto al Partido Demócrata Progresista (detractores a la conducción del PD) recientemente conformaron “Liberales por Mendoza”.

“Es por adentro. Es con acuerdo o con primarias. No regalemos un solo voto Republicano a los K La suma es la fortaleza: UCR+PRO+RECREAR+PDP+MID+DIALOGO+RENOVADOR+CC+LIBRES+SOCIALISTAS+INDEPENDIENTES vs Anabel, el pasado y la Argentina q no queremos”, indicaron por Twitter.