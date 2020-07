Suárez eligió al sucesor de Sandes en Vialidad Provincial

El gobernador Rodolfo Suárez anunció hoy al sucesor de Oscar Sandes, quien renunció a su cargo como administrador de Vialidad Provincial en medio de un escándalo por corrupción que afectó a funcionarios de su gestión. En redes sociales, comunicó que el ingeniero civil Osvaldo Romagnoli, ocupará el cargo principal en el organismo; mientras que Oscar Giuberti se hará cargo de la subadministración de la entidad.

Romagnoli es especialista en vías de comunicación y se ha desempeñado en diferentes cargos. Entre ellos, la Jefatura de Inspección de Obra de la Dirección General de Irrigación; la Jefatura y Coordinación de Obras del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas. Fue gerente operativo de la Dirección Provincial de Vialidad y director de Obras Públicas del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas. Además, se desempeñó como subsecretario de Infraestructura Educativa de la Dirección General de Escuelas (DGE).

El nuevo titular de Vialidad actualmente se desempeña como gerente de Contratos de la UT Grupo Constructor Mendocino (GSM) en el Centro Federal Penitenciario de Cuyo Campo Cacheuta (Luján de Cuyo). Además, ha participado en numerosos seminarios y jornadas. También ha colaborado en trabajos de investigación del ámbito universitario relacionados con su especialidad.

En tanto, Oscar Giuberti se encuentra a cargo de la Dirección de Obras por Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, lugar que ocupa desde hace algunos años. Fue secretario de Obras Públicas en la gestión de Eduardo Cicchitti; director de Tránsito en la segunda gestión de Roberto Iglesias y director de Higiene y Servicios Públicos en las intendencias Víctor Fayad y Roberto Iglesias.

Comenzó su carrera en la administración provincial como inspector de obras, primero en el Departamento General de Irrigación y luego en el área de edificios escolares de la Dirección General de Escuelas.

Investigación de la Justicia

La salida de Sandes se dio en medio de una investigación por corrupción dentro del organismo. En diálogo con Los Andes el 16 de julio, el funcionario se defendió de las denuncias que hizo el peronismo, criticó el fallo del Tribunal de Cuentas, en el que lo multaron con un cargo por $3 millones, y aseguró que fue él mismo quien formuló la denuncia pertinente para que se investigara posible fraude en las cuentas públicas. En dicha denuncia apuntó contra Corina Gallardo, ex gerenta de Recursos Humanos a quien le pidió la renuncia (hoy en la Municipalidad de Godoy Cruz con un cargo de planta); Juana Miriam Nancy Herrera, tesorera de la entidad y Jaime Obrador, jefe de Mesa de Revisión, ya fallecido.

No obstante, insistió que su salida de la actividad pública no tiene nada que ver con la investigación de la Justicia y que no lo “desgastó” este tema: “Me quería jubilar hace tiempo. Cumplí, trabajé, e hice las cosas bien. Es momento de descansar y estar con la familia”, acotó.

Sandes también criticó al peronismo, que en conferencia de prensa –en conjunto con partidos también opositores como Protectora y el Partido Intransigente- de esta semana exigió su renuncia, al indicar que “son chicanas y mentiras”, y que lo que se deba resolver, se hará en la Justicia.