Se oficializó la renuncia del cuestionado Sandes como titular de Vialidad

El gobernador, Rodolfo Suárez, aceptó la renuncia del titular de Vialidad, Oscar Sandes; y hoy se oficializó mediante el decreto 890/20 del Boletín Oficial.

El funcionario radical, de esta manera, se jubilará, y dejará el cargo a partir del 1 de agosto en medio de un escándalo por posible corrupción en Vialidad Provincial, en el cual el Tribunal de Cuentas comprobó un desfalco por $3 millones, pero cuya investigación aún no termina y podría llegar a los $10 millones.

De hecho, en diálogo con Los Andes el 16 de julio, el funcionario se defendió de las denuncias que hizo el peronismo, criticó el fallo del Tribunal de Cuentas, y aseguró que fue él mismo quien formuló la denuncia pertinente para que se investigara posible fraude en las cuentas públicas. En dicha denuncia apuntó contra Corina Gallardo, ex gerenta de Recursos Humanos a quien le pidió la renuncia (hoy en la Municipalidad de Godoy Cruz con un cargo de planta); Juana Miriam Nancy Herrera, tesorera de la entidad y Jaime Obrador, jefe de Mesa de Revisión, ya fallecido.

No obstante, insistió que su salida de la actividad pública no tiene nada que ver con la investigación de la Justicia y que no lo “desgastó” este tema: “Me quería jubilar hace tiempo. Cumplí, trabajé, e hice las cosas bien. Es momento de descansar y estar con la familia”, acotó.

Sandes también criticó al peronismo, que en conferencia de prensa –en conjunto con partidos también opositores como Protectora y el Partido Intransigente- de esta semana exigió su renuncia, al indicar que “son chicanas y mentiras”, y que lo que se deba resolver, se hará en la Justicia.