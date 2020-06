Suárez viaja el viernes a Buenos Aires para participar de la reunión por Portezuelo

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó que tiene programado viajar el viernes a Buenos Aires para estar presente en la reunión de Consejo de Gobierno de Coirco que convocó el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, el pasado 4 de junio, luego de que revocara la resolución de 2019 que archivó la solicitud de laudo presidencial pedida por La Pampa en relación a la construcción del complejo hidroeléctrico de Portezuelo del Viento, en Mendoza.

En el encuentro estarán presentes los cinco gobernadores: Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

El viaje estaba en duda por el crecimiento de contagios de Covid-19, y se pensó en hacer el encuentro virtual. Finalmente, la reunión será presencial y en Buenos Aires. Suárez ya viajó el lunes para presentarle a De Pedro una propuesta para destrabar el conflicto. El mandatario provincial llevó dos iniciativas: que las provincias controlen el desarrollo de la obra y auditen que el manejo del agua estipulado se cumpla y un fondo de garantía de 5 millones de dólares que servirá para resarcir a las otras provincias si Mendoza no cumple con las condiciones.

Portezuelo del Viento GENTILEZA

En el caso de que mañana se apruebe el inicio de un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, la concreción de la obra se demoraría dos años más. Por ahora, todo sigue igual en el proceso licitatorio y el 3 de julio está previsto que se abran los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio. Ayer, el mismo Suárez confirmó ayer en declaraciones a LV4 que el proceso “sigue adelante salvo que haya una orden judicial”.

Por su parte, Ziliotto afirmó que "no negociará nada si el Coirco no es la autoridad de aplicación y si, previamente, no se hace un estudio de impacto ambiental integral".

"Vamos a la reunión del viernes con mucha expectativa de discutir la legalidad, es decir, que se aplique lo que establece la Ley Nacional de Obras Hidráulicas", agregó el gobernador pampeano en una conferencia de prensa en General Pico.

Antes los reclamos, Suárez respondió: “La obra cumplió todos los pasos. Ya se hizo el estudio ambiental y el estudio integral que hicieron las Universidades de La Plata, del Litoral y de Cuyo fueron votados favorablemente en Consejo Ejecutivo del Coirco”.